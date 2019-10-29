Це дискримінація: птахівники України виступили проти змін у торгівлі з ЄС

Звернення птахівників України до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Голови Комітету з питань аграрної політики Верховної Ради України.

Відповідно до діючих нормативів та умов, зафіксованих в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, на початок 2019 року поставки продукції птахівництва з України в Євросоюз могли здійснюватися лише у межах чітко встановлених квот. Все, що могло ввозитися понад квоти, підлягало обкладанню митом. Причому ввезення м’яса птиці з України із застосуванням мита було економічно невигідним і неконкурентним.

Виключення із цього правила складали наступні позиції:

- Тушки курей свійських обскубані, напівпатрані, з головою та лапами (код 0207111000);

- Інші верхні половинки тушок курчат бройлерів без кінчиків і ліктьової частини крила, т.з. бресткап (код 02071370), який складається приблизно на 55-59% з філе, 11-14 % плечової частини крила, 25-26 % кісткового каркасу і 5-6 % шкіри.

- М'ясо та їстівні м’ясопродукти солоні (в солі) (код 02109939).

Реально завезти та продати в країни ЄС м'ясо птиці без квот до сьогодні економічно не вигідно та фактично неможливо через необхідність сплати великого заборонного мита, тоді як бресткап, з якого в Європі виготовляється, в основному, філе, що продається по ціні понад 3 євро/кг, є достатньо прибутковим.

Як результат, за 9 місяців цього року з України в ЄС було відвантажено поза квотою та без сплати мита понад 70 тис.тонн цієї продукції. Основним її постачальником до Європи була компанія "Миронівський хлібопродукт".

Підписання Урядом України додаткової Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м’яса птиці та переробленого м’яса птиці, що готується до ратифікації Верховною Радою України, передбачає збільшення квоти на м'ясо птиці для всіх підприємств України до 70 тис.тонн. При цьому із переліку м'ясопродукції вилучаються позиції, які раніше могли поставлятися без квот і мита.

Все м'ясо птиці, що буде поставлятися до ЄС понад збільшену товарну квоту, тобто понад 70 тис.тон, відповідно до п. 5 Угоди "в режимі найбільшого сприяння буде обкладатися додатковим митом у розмірі 100,8 євро за 100кг", що є дискримінаційним для підприємств України. Адже в цьому випадку Євросоюз не виконав свого зобов’язання, яке декларувалося у ході підписання основної Угоди про асоціацію в 2014 році. ЄС тоді обіцяв компенсувати всі втрати з експорту м’яса птиці, які Україна отримала із втратою ринків збуту в країнах СНД, Криму, частини територій Донецької та Луганської областей, куди продавалося понад 200 тис.тон.

При цьому, Євросоюз виділяє у рази більші квоти на ввезення м'яса птиці країнам, які не асоційовані з Європою, зокрема, Бразилії та Таїланду.

Більше того, незважаючи на збільшення квоти до 70 тис.тонн, розраховувати на доступ до європейського ринку зможуть не всі птахівничі підприємства України. "Миронівський хлібопродукт" за останній рік зареєстрував в Європі більше ста підприємств, які займаються імпортом м’яса бройлерів і які реально відповідно до діючих в Європі правил отримають практично всю квоту в обсязі 70.0 тис.тон на ввіз цієї продукції на ринок ЄС.

Слід також врахувати, що на підставі Угоди між Україною та ЄС на сьогодні ввезення м’яса птиці із країн Євросоюзу здійснюється без обмежень, що дає можливість деяким структурам, в т.ч. близьким до МХП, завозити в Україну без сплати будь-яких мит дешеву і з низькою якістю продукцію.

Таким чином, підписання та ратифікація Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м’яса птиці та переробленого м’яса носить дискримінаційний характер по відношенню до більшості птахівничих підприємств України і не сприятиме розвитку експортного потенціалу держави.

Птахівники України.

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