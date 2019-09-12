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12 вересня • оновлено в 16:20
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Зустріч Зеленського з Коломойським: у Кабміні розповіли про тему розмови

1.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесменом Ігорем Коломойським обговорив ціни на вугілля, демонополізацію ринку електроенергії і ефективність виробляють енергію об'єктів.

На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу президента Андрій Богдан і перший помічник президента Сергій Шефір. Про це заявив голова Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища Олексій Оржель під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

Ігор Коломойський і Володимир Зеленський

Ігор Коломойський і Володимир Зеленський

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"Обговорювали питання демонополізації ринку електроенергії, посилення конкуренції, ціни на вугілля, зокрема те, що український споживач повинен отримати прибуток від падіння ціни вугілля", – заявив чиновник.

Міністр, зокрема, розповів, як можна збільшити конкуренцію на ринку електроенергії, і чи можливо це зробити шляхом розукрупнення енергохолдингу ДТЕК.

"Але необхідно, по-перше, стабілізувати ринок, по-друге – домовиться про правильні конкурентні інструменти. І якщо раптом хтось із суб'єктів ринку веде себе не у відповідності з антимонопольним законодавством, то у нас є АМКУ, який повинен із цим працювати. Ми зараз його оновили, він у нас ефективний", – сказав він.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні подешевшала електроенергія: у Зеленського розкрили подробиці.

Водночас у серпні Коломойський заявив, що після інавгурації Зеленського бачився з президентом лише раз.

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Тема
Реформа ринку електроенергії
Особи
Володимир Зеленський Ігор Коломойський
Місце
Україна
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