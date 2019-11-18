"Пом'якшення передка": Тука розкрив патову ситуацію з контрабандою в зоні ООС

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі процвітає контрабанда, до якої залучені як рядові бійці, так і вище командування.

Про це в ефірі ObozTV розповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, перекрити потік контрабанди на Донбасі сьогодні неможливо.

На питання, чи є контрабанда в зоні ООС, Тука відповів: "Є. На жаль, це ганебний процес, в якому участь беруть усі – починаючи від рядового складу, який несе безпосередню службу на передовій, до рівня комбригів, а далі – чутки ходять, але точно не знаю".

"Треба усвідомлювати одну дуже просту річ. У фахівців є такий термін "пом'якшення передка". Коли дві сторони, які готові вбити одна одну, входять у певний клінч, починається стадія підтримки відносин. Я не знаю, чи відбувалося це під час Другої світової війни, але це точно відбувалося під час війни в Афганістані, точно відбувалося під час обох чеченських воєн, точно відбувалося і відбувається у нас", – заявив він.

Колишній заступник міністра пояснив, як ворогуючі сторони домовляються між собою: "Якщо спрощувати, алгоритм такий – спочатку "давай разом перекуримо". Потім "давай разом по 100 грамів накатимо". Потім "твої пацани там стоять, мої тут, навіщо нам один одного вбивати, давай краще разом спробуємо якусь копійчину заробити". Починається процес".

За його словами, під час першої чеченської війни російські військові таким чином часто опинялися "на гачку" у чеченців: "Тебе починають просто шантажувати – або будеш робити, що тобі накажуть, або матеріали про співпрацю з ворогом передадуть твоїм спецслужбам. У нас про такі випадки мені не відомо, але в Росії проходили судові процеси, коли офіцери, які опинялися на такому гачку, заводили цілі підрозділи російської армії в пастки, де їх просто знищували. Це і є технологія пом'якшення передка".

Тука зазначив, що в подібних ситуаціях торгівля зброєю – "абсолютно нормальне явище". Він навів у приклад югославську війну: "У Боснії розповідали, що коли Сараєво був оточений з усіх боків сербами, їжу їм скидали ООНівські літаки. Я питав – а де ви зброю брали? Вони посміхаються – у сербів купували".

При цьому колишній заступник міністра наголосив, що йому невідомо про можливі випадки продажу зброї на Донбасі протилежній стороні.

На питання, чому йому під час перебування головою Луганської військово-цивільної обладміністрації не вдалося зупинити контрабанду, Тука відповів: "Це повна ілюзія, що одна людина може щось зупинити. Я думаю, що в нинішній ситуації, коли стабілізовано фронт, це зробити вже неможливо... Чим довше триває конфлікт, тим більше людей починають заробляти саме на цьому конфлікті. Відповідно, тим більше людей зацікавлені в збереженні цього конфлікту".

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука розповів, що Україна продовжує в великій кількості закуповувати вугілля з окупованих районів Донбасу з підробленими російськими сертифікатами.

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