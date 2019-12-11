"Зруйнує відносини!" Лавров ополчився на США через "газопровід Путіна"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будівництво газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" не зупинять у зв'язку із введенням санкцій США.

"Конгрес зараз охоплює бажання зробити все, щоб зруйнувати наші відносини", – зазначив глава МЗС РФ, коментуючи проєкт військового бюджету Сполучених Штатів. Про це повідомляє РБК.

За його словами, адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує справу адміністрації Барака Обами.

"Справа, розпочата адміністрацією Барака Обама, триває. Але ми звикли до таких нападок, знаємо, як реагувати на них. Запевняю, що ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік" не зупиняться", – резюмував Лавров.

Напередодні Конгрес США заклав до оборонного бюджету на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ.

Зокрема вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін.

За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Водночас оборонний бюджет забороняє військову співпрацю з Росією "з метою розширення протидії шкідливій діяльності РФ, Китаю та інших країн".

Загальний бюджет Сполучених Штатів на оборону на 2020 рік складе 738 млрд доларів. Американські законодавці розраховують схвалити документ до 20 грудня.

Міністр закордонних справ Росії заявив, що будівництво газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" не буде зупинено

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

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