Українцям хочуть дозволити знімати гроші в кафе і магазинах: як це працюватиме

Національний банк України має намір дозволити власникам платіжних карт знімати з них готівку в касах магазинів, а також закладів харчування та послуг.

Відповідний проєкт постанови вже перебуває на етапі обговорення, повідомляє пресслужба регулятора.

"Таке рішення сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегмента і зростанню фінансової інклюзії громадян у цілому", – зазначили представники НБУ.

Всі охочі можуть висловити пропозиції щодо даної ініціативи до 15 грудня.

Після цього Національний банк України має намір затвердити проєкт постанови.

Національний банк України має намір дозволити власникам платіжних карт знімати з них готівку в касах магазинів, а також закладів харчування

Як повідомляв OBOZREVATEL, з п'ятниці, 25 жовтня, Національний банк України ввів у обіг нову банкноту найвищого номіналу – 1000 гривень зразка 2019 року.

Водночас в Україні з обігу вивели копійки номіналом одна, дві і п'ять копійок.

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