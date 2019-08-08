Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Знайшли вже все": мережа висміяла ставлення Росії до Криму

750 Читати матеріал російською

У Криму туристи з Росії намагаються знайти банкомати "Сбербанку", однак великі російські бізнеси відмовляються працювати на окупованому півострові через санкції.

"Феодосія. Пошуки банкомату "Сбербанку". Давненько не було. Думала, знайшли вже все, але ні", – пише в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим25%.

Зокрема, вона наводить як приклад публікацію туристки, яка запитує у місцевих жителів, чи є у місті банкомат російського банку.

Новини
"Не можна здійснювати покупки": в Криму забили на сполох через нові проблеми

На це жінці відповіли, що "Сбербанк", "П'ятірочка", "Діксі" та інші великі мережі працюють тільки в Росії.

Великі російські бізнеси відмовляються працювати на окупованому півострові

Великі російські бізнеси відмовляються працювати на окупованому півострові

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Ощадбанк Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...