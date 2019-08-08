"Знайшли вже все": мережа висміяла ставлення Росії до Криму

У Криму туристи з Росії намагаються знайти банкомати "Сбербанку", однак великі російські бізнеси відмовляються працювати на окупованому півострові через санкції.

"Феодосія. Пошуки банкомату "Сбербанку". Давненько не було. Думала, знайшли вже все, але ні", – пише в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим25%.

Зокрема, вона наводить як приклад публікацію туристки, яка запитує у місцевих жителів, чи є у місті банкомат російського банку.

На це жінці відповіли, що "Сбербанк", "П'ятірочка", "Діксі" та інші великі мережі працюють тільки в Росії.

Феодосія

Пошуки банкомату "Ощадбанку"

давненько не било.Думала, знайшли вже все ... але немає pic.twitter.com/RvHd1G2P6I - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 6 серпня 2019 р

Великі російські бізнеси відмовляються працювати на окупованому півострові

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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