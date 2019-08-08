"Знайшли вже все": мережа висміяла ставлення Росії до Криму

У Криму туристи з Росії намагаються знайти банкомати "Сбербанку", однак великі російські бізнеси відмовляються працювати на окупованому півострові через санкції.
"Феодосія. Пошуки банкомату "Сбербанку". Давненько не було. Думала, знайшли вже все, але ні", – пише в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим25%.
Зокрема, вона наводить як приклад публікацію туристки, яка запитує у місцевих жителів, чи є у місті банкомат російського банку.
На це жінці відповіли, що "Сбербанк", "П'ятірочка", "Діксі" та інші великі мережі працюють тільки в Росії.
Феодосія- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 6 серпня 2019 р
Пошуки банкомату "Ощадбанку"
давненько не било.Думала, знайшли вже все ... але немає pic.twitter.com/RvHd1G2P6I
Великі російські бізнеси відмовляються працювати на окупованому півострові
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.
Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".