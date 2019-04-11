''Знахабніли, викручують руки!'' Лукашенко жорстко пройшовся по Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко порівняв деякі дії російських партнерів щодо закриття ринку для Мінська із санкціями.

Таку заяву він зробив на нараді з економічним блоком уряду, передає БЕЛТА. За його словами, Росія, яка є основним торговельним партнером Білорусі, вводить все більше санкцій проти Мінська.

"Самі перебувають під санкціями і засуджують це, і я тут їх абсолютно підтримую. Але в той же час подібною зброєю воюють проти найближчих своїх союзників", — гнівно зазначив Лукашенко.

За його словами, Москва постійно вводить заборону на нові продукти з Білорусі й у такий спосіб закриває Мінську ринок.

Олександр Лукашенко

"То одне підприємство закрили, то інше. Потім чи то морква, чи то салат, чи то вже огірки не сподобалися. Або у них підозра є, що ми щось поставляємо не звідти. І щодня відбувається закриття наших підприємств. Нам закривають ринок", — зазначив Лукашенко.

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За його словами, головним питанням зараз на порядку денному стоїть транспортування нафти з Росії в Білорусь.

"Якщо потрібно поставити на ремонт нафтопроводи і нафтопродуктопроводи, які йдуть через Білорусь, ставте і ремонтуйте. Тому що те добро, яке ми робимо для Російської Федерації, воно нам обертається постійно злом. Там уже знахабніли до такої міри, що починають нам викручувати руки", — заявив білоруський лідер.

Лукашенко вважає, що країна повинна вживати відповідних заходів щодо Росії.

"Ми повинні вживати відповідних заходів. Ну що ми весь час: нас б'ють у ліву щоку — ми підставляємо праву", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через заборону на ввезення з Білорусі в Росії виник дефіцит салату романо, який використовується у приготуванні салату "Цезар".

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