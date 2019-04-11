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''Знахабніли, викручують руки!'' Лукашенко жорстко пройшовся по Росії

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко порівняв деякі дії російських партнерів щодо закриття ринку для Мінська із санкціями.

Таку заяву він зробив на нараді з економічним блоком уряду, передає БЕЛТА. За його словами, Росія, яка є основним торговельним партнером Білорусі, вводить все більше санкцій проти Мінська.

"Самі перебувають під санкціями і засуджують це, і я тут їх абсолютно підтримую. Але в той же час подібною зброєю воюють проти найближчих своїх союзників", — гнівно зазначив Лукашенко.

За його словами, Москва постійно вводить заборону на нові продукти з Білорусі й у такий спосіб закриває Мінську ринок.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

"То одне підприємство закрили, то інше. Потім чи то морква, чи то салат, чи то вже огірки не сподобалися. Або у них підозра є, що ми щось поставляємо не звідти. І щодня відбувається закриття наших підприємств. Нам закривають ринок", — зазначив Лукашенко.

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За його словами, головним питанням зараз на порядку денному стоїть транспортування нафти з Росії в Білорусь.

"Якщо потрібно поставити на ремонт нафтопроводи і нафтопродуктопроводи, які йдуть через Білорусь, ставте і ремонтуйте. Тому що те добро, яке ми робимо для Російської Федерації, воно нам обертається постійно злом. Там уже знахабніли до такої міри, що починають нам викручувати руки", — заявив білоруський лідер.

Лукашенко вважає, що країна повинна вживати відповідних заходів щодо Росії.

"Ми повинні вживати відповідних заходів. Ну що ми весь час: нас б'ють у ліву щоку — ми підставляємо праву", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через заборону на ввезення з Білорусі в Росії виник дефіцит салату романо, який використовується у приготуванні салату "Цезар".

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
БілорусьМінськ
Теги
Росіяпродуктинафта
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандерам лет 30 расти до сегодняшнего уровня Белоруссии, с учетом развития цивилизации.. Так навечно и останется самой нищей колонией))))
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Неонета Константин
Неонета Константин
Перед новым годом Лукашенко признается в любви к московии. После нового года он на неё сердится. И так из года в год который год. А вообще, давно замечено, что у москалей сексуальные партнёры и экономические/политические партнёры - что-то вроде одного и того же.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Неонета Константин, развлекают тебя новости, которыми нацисты тебе в мозг срут?)))) это хорошо, вас дебилов нам потом посчитать остается)))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Лука,на хитрую жопу,как но говорится.....Продавай свои яблоки и груши,кто же против.Но польские под видом своих не нужны.
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