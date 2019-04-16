|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

ЗМІ злили імена нових голів митниці та податкової

Читати матеріал російською

Перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов за результатами конкурсу буде призначений на посаду голови Державної митної служби.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела в уряді і податковій, зазначивши, що конкурс завершиться 23 квітня.

Згідно з інформацією, заступник міністра фінансів Сергій Верланов очолить податкову, а його заступником стане Євген Бамбізов, який зараз перебуває на посаді заступника глави ДФС з приставкою "в.о."

Новини
"Це не реформа": експерт прокоментував розділення податкової та митниці

У свою чергу журналіст Євген Плинський повідомив в Facebook, що на посаду голови митниці крім Нефьодова претендують Євген Гармаш і Андрій Саварець.

"Відмінна трійка з якої можна не тільки вибрати керівника, а й сформувати команду з двох заступників. Кожен з трьох хороший в якомусь питанні", - вважає він.

Сергій Верланов і Максим Нефьодов

Сергій Верланов і Максим Нефьодов

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Таким чином, ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Державна фіскальна служба" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Державна фіскальна служба
Особи
Максим НефьодовСергій Верланов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки