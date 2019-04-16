ЗМІ злили імена нових голів митниці та податкової

Перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов за результатами конкурсу буде призначений на посаду голови Державної митної служби.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела в уряді і податковій, зазначивши, що конкурс завершиться 23 квітня.

Згідно з інформацією, заступник міністра фінансів Сергій Верланов очолить податкову, а його заступником стане Євген Бамбізов, який зараз перебуває на посаді заступника глави ДФС з приставкою "в.о."

У свою чергу журналіст Євген Плинський повідомив в Facebook, що на посаду голови митниці крім Нефьодова претендують Євген Гармаш і Андрій Саварець.

"Відмінна трійка з якої можна не тільки вибрати керівника, а й сформувати команду з двох заступників. Кожен з трьох хороший в якомусь питанні", - вважає він.

Сергій Верланов і Максим Нефьодов

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Таким чином, ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

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