Злякалися санкцій: Росія перенесе нове "будівництво століття" через Україну

Міністр транспорту Росії Євген Дітріх звернувся до віце-прем'єра Максима Акімова, який курирує транспорт, із вимогою перенести термін коригування проектної документації для будівництва суховантажного морського порту Тамань.

Зокрема, відповідний термін планується перенести з березня на жовтень 2019 року для вунеможливлення санкцій з боку України. Про це йдеться у листі Дітріха, до якого прикладений новий проект розвитку порту, передає РБК.

Представник Акімова повідомив, що в апараті віце-прем'єра зараз вивчають лист, однак від подальших коментарів він відмовився.

"Були додатково проаналізовані ризики проекту і погоджена з потенційними інвесторами необхідність зміни місця розташування підхідного каналу з метою виключення можливих санкційних обмежень з боку України", – зазначено у листі Дітріха.

"У такий спосіб убезпечили проект від потенційного ризику. Підхідний канал планується зробити так, щоб він не заходив на територію України зразка до 2014 року (до окупації Криму Росією. – Ред.)", – повідомило джерело, знайоме з деталями проекту будівництва порту.

Порт Тамань вартістю 170 млрд рублів (70 млрд гривень) на першому етапі передбачає будівництво семи терміналів із загальним вантажообігом приблизно 67 млн тонн. Мають побудувати два вугільні термінали – "Кузбассразрезугля" і СУЕК, термінал металургійних вантажів "Металлоинвест", зерновий термінал ЕФКО та інші.

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" окупованого Криму звернулася до Росії з проханням збільшити фінансування за федеральною програмою розвитку регіонів до 2022 року приблизно на 200 млрд рублів (82,6 млрд гривень).

Заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров заявив, що виділення додаткових коштів буде оцінене, виходячи з фінансових можливостей, доцільності та необхідності на нинішньому етапі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.