Ни для кого не секрет, что вся экономика России держится в первую очередь на экспорте нефти и газа. Причем, в некотором роде, в большей степени зависит именно от нефти, ведь именно к её цене привязана и цена природного газа.

Между тем, от официальных лиц РФ все чаще звучат комментарии о том, что России не стоит опасаться падения цен на нефть. Но насколько эти утверждения имеют под собой основу? И неужели, страна, полностью зависящая от углеводородов, смогла избавиться от этой зависимости?

Забегая наперед, скажу – нет, но далее по порядку.

Намедни глава Минфина Антон Силуанов, будучи с визитом в Вашингтоне, заявил, что в случае, если страны ОПЕК и Россия не договорятся о продлении сделки по сокращению добычи нефти, и черное золото вновь начнет падать в цене, волноваться не стоит, ибо “мировая бензоколонка” имеет достаточно резервов дабы не ощутить серьезного воздействия очередного кризиса.

Имеет смысл пояснить, что Россию все меньше устраивают достигнутые договоренности с ОПЕК по сокращению добычи. Во-первых, из-за того, что освобождающиеся ниши рынка заполняет сланец из США, который не регулируется какими-либо соглашениями. А во-вторых, сокращая добычу, РФ ставит под угрозу те месторождения, которые ей приходится консервировать, ведь многие из них разрабатывались еще в эпоху СССР, и когда прекращается их выработка, по сути, запускается механизм саморазрушения скважины.

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Напомню, что в прошлом году глава Банка России Эльвира Набиуллина также имела возможность отличиться заявлением о том, что даже с ценой на нефть $35 за баррель РФ нечего бояться. Тогда она свои слова подкрепляла фактом растущих ЗВР РФ.

Но нынешний уровень ЗВР РФ с учетом проблемных активов банков России отнюдь не вырос, а скорее остался на уровне (и даже ниже) апреля 2015 года.

Важен ещё один момент — нерентабельность добычи на множестве российских месторождений, разрабатывались которые, как я отметил выше, в эпоху СССР. Их разработка велась с учетом других, на сегодня крайне неэффективных и затратных технологий, и с совсем другими ценовыми рамками. Грубо говоря, сеть российских буровых это не однообразная, а весьма пестрая картина из представителей эпохи каменного и железного века, с элементами современных технологий.

Таким образом, снижение цены на нефть до тех же $35 – это для России добыча себе же в убыток. Причём, вспоминаем, что я написал выше – ряд скважин невозможно остановить, поскольку они начнут разрушаться, и добычу на них будет невозможно восстановить. То есть, даже при цене нефти в $15 они вынуждены будут работать исключительно ради сохранения жизнеспособности нефтеносной жилы.

Вот и возникает вопрос, стоит ли на самом деле России опасаться падения цен на нефть? Хотя, с учетом всех процессов, даже при падении цен на черное золото, этому поколению чиновников вполне хватит, чтобы поиметь профит с роста добычи. А дальше? А дальше пускай все горит синим пламенем – белоснежные пляжи Майами ждут!

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