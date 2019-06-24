"Жоден турист не приїде": стало відомо, скільки Грузії коштуватиме витівка Путіна

У разі повного закриття Росією кордону із Грузією і припинення турпотоку Тбілісі втратить приблизно 100 млн доларів.

Про це йдеться у дослідженні неурядової організації "Міжнародна прозорість — Грузія". Таким чином були оцінені втрати країни від "туристичного ембарго" з боку Росії, передає "Грузія. Онлайн".

При цьому в НУО заявляють і про те, що цей сегмент не відіграє вирішальної ролі в економіці загалом і в перспективі російське ембарго має підштовхнути до активнішого освоєння європейського ринку.

"Ми повинні активізуватися на інших напрямках. Якщо до цього у нашого департаменту туризму Росія вважалася стратегічним ринком — в цьому напрямку було багато реклами, то зараз цей ресурс має бути розподілений на інші країни", — заявляє економіст НУО "Міжнародна прозорість — Грузія" Бесо Намчавадзе.

Туристи у Грузії Sputnik Грузія

За даними Національної асоціації туризму Грузії, у 2018 році країну відвідали 1,4 млн росіян, всього ж у Грузію приїхало 7,2 млн іноземців. Зростання потоку російських туристів у 2018 році склало майже 24% у порівнянні із 2017 роком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня жителі столиці Грузії Тбілісі продовжили протест на площі перед парламентом Грузії. У Росії протести викликали різку реакцію — президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями у Грузію.

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