"Жили набагато бідніше": блогер порівняв радянські та сучасні зарплати

Білоруський блогер Максим Мирович порівняв середню радянську зарплату із середньою сучасною і прийшов до висновку, що люди в СРСР жили набагато бідніше, ніж зараз.

Зокрема, в Радянському Союзі середня зарплата становила приблизно 130 рублів, пише Мирович у livejournal.

Блогер перерахував радянські товари і їх вартість, а також, скільки можна їх було купити на середню зарплату.

Продукти:

Ковбаса варена, 2,2 руб ................................. можна було купити 59 кг.

Ковбаса копчена, 4,5 руб ................................ можна було купити 29 кг.

М'ясо (свинина або яловичина), 2,3 руб ............ можна було купити 56,5 кг.

М'ясо (свіжа вирізка на ринку), 4,5 руб ....... можна було купити 29 кг.

Десяток яєць, 1,3 руб .......................................... можна було купити 100 десятків.

Пляшка горілки 2,87 руб ..................................... можна було купити 45 пляшок.

Кілограм рису, 0,9 руб ................................... можна було купити 144 кг.

Обід у їдальні, 1 руб ...................................... можна було купити 130 обідів.

Похід у ресторан (скромний), 10 руб ............... можна було сходити 13 разів.

Інші товари:

Пилосос "Тайфун", 45 руб ................................. зарплати вистачало на 2,8 пилососа.

Авіаквиток Москва - Алма-Ата, 48 руб ......... зарплати вистачало на 2,7 авіаквитка.

Авіаквиток Москва - Братськ, 72 руб ................ зарплати вистачало на 1,9 авіаквитка.

Чоботи жіночі на синтетич. хутрі, 82 руб ........... зарплати вистачало на 1,5 пар чобіт.

Джинси "Монтана", близько 200 руб .................... зарплати вистачало на 0,65 пар джинс.

Пальто жіноче, 110 руб ................................... зарплати вистачало на 1 пальто і 20 рублів залишалося.

Магнітофон "Дніпро-12", 147 руб ...................... зарплати вистачало на 0,8 магнітофона.

Люстра кришталева, 230 руб ............................ люстра коштувала майже 2 середні зарплати.

Холодильник "Мінськ-16", 390 руб ..................... холодильник коштував 3 середні зарплати.

Кольоровий телевізор "Юність", 430 руб .............. телевізор коштував майже 4 середні зарплати.

Білоруський блогер Максим Мирович порівняв середню радянську латку із середньою сучасній і прийшов до висновку, що люди в СРСР жив набагато біднішими, ніж зараз Максим Мирович livejournal

За його словами, на сьогоднішній день середня зарплата в Росії, Білорусі та Україні становить близько $500.

Продукти:

Кілограм вареної ковбаси коштує $2,2 .............. можна купити 227 кг (а не 59, як в СРСР).

Кілограм сирокопченої ковбаси коштує $6 ....... можна купити 83 кг (а не 29, як в СРСР).

Свіже м'ясо коштує близько $7 за кг ....................... можна купити 70 кг (а не 56, як в СРСР).

Десяток яєць коштує трохи більше $1 ....................... можна купити 450 десятків (а не 100, як у СРСР).

Кілограм рису коштує приблизно $0,8 .................. можна купити цілих 625 кг (а не 144 кг, як в СРСР).

Хороший обід в кафе коштує $4 ............................. можна купити 125 обідів (тут залишилося як в СРСР, але якість не порівняти ).

Інші покупки:

За $500 можна купити телевізор ............. це одна середня зарплата, а в СРСР це було 4 зарплати.

Дуже хороші джинси коштують зараз $100 ......... можна купити 5 пар, а в СРСР можна було купити 0,65 пари.

Жіночі чоботи можна купити за $100 ................. можна купити 5 пар, а в СРСР зарплати вистачало на 1,5 пари.

Люстра коштує від $100 ............................................. можна купити 3-5 штук, в СРСР люстра коштувала 2 зарплати.

Відмінний холодильник коштує зараз $500 .......... за зарплату його можна купити, в СРСР холодильник коштував 3 зарплати.

Турпоїздка в Болгарію обійдеться в $500 ............ це якраз одна середня зарплата зараз, в СРСР путівка коштувала 5 зарплат.

Білоруський блогер Максим Мирович порівняв середню радянську латку із середньою сучасній і прийшов до висновку, що люди в СРСР жив набагато біднішими, ніж зараз Максим Мирович livejournal

"Як бачите – народ в СРСР жив набагато бідніше, ніж зараз навіть не в фігуральному, а в абсолютному числовому вираженні – на середню зарплату можна було купити набагато менше товарів, ніж сьогодні. При цьому врахуйте, що за середню зарплату ми взяли досить високу цифру в 130 рублів, при цьому безліч народу жило і на 70-100 рублів зарплати. І це я ще навіть не згадую дефіцит – багато товарів зі списку в СРСР не можна було просто так прийти і купити в магазині, це вимагало додаткових тимчасових і нерідко фінансових витрат", – резюмував Мирович.

Білоруський блогер Максим Мирович порівняв середню радянську латку із середньою сучасній і прийшов до висновку, що люди в СРСР жив набагато біднішими, ніж зараз Максим Мирович livejournal

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мінімальна заробітна плата в 2020 році має зрости на 550 гривень.

Таким чином, розмір мінімальної зарплати становитиме 4723 гривні. Про це свідчить проект Державного бюджету на 2020 рік.

Одночасно з цим будуть підвищені і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою.

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