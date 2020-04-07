Лукашенко жорстко пройшовся по карантину через COVID

Сільське господарство – найважливіший елемент, на який у Білорусі необхідно звернути увагу, щоб не залишитися без продовольства через наслідки від епідемії коронавірусу.

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Про це у вівторок, 7 квітня, заявив президент Олександр Лукашенко.

"Нафта нафтою, але її на стіл не подаси. Питання продовольства, як я вже сказав, стоїть гостро. Тому я вимагаю в найкоротші терміни завершити посівну кампанію. Весь цикл сільгоспробіт протягом року взяти на жорсткий контроль. Це стосується помічників президента і уповноважених по областям. Завдання №1 – і важливіше його немає. Бо, як у нас тут просторікують колом: карантин, комендантська година і інше. Слухайте, це найпростіше, це ми зробимо протягом доби, але жерти що будемо? ", - сказав він.

За його словами, "вже не тільки окремі чиновники міжнародних організацій заговорили про голод у недалекій перспективі, але вже всі торочать, і керівники найрозвиненіших передових країн".

"Тому сільське господарство, перш за все нинішня посівна кампанія – найважливіший елемент, на який ми повинні звернути увагу", – заявив білоруський лідер, звертаючись до чиновників.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Росія звернулася до Білорусі з проханням про постачання продуктів – в умовах пандемії коронавируса "наддержава" не може прогодувати своє населення.

У свою чергу, Лукашенко порадив їсти вершкове масло для того, щоб організм краще протистояв коронавірусу.

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