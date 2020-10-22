Зеленський заявив, що 80-річні пенсіонери отримують чималі гроші

В Україні пенсіонери, яким більше 80 років, отримують чималі гроші, порівняно з виплатами минулих років.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам, яке покажуть у четвер ввечері, передає "Сегодня". ВІн нагадав, що уже підписав закон про підвищення мінімальної зарплати.

Також президент назвав головну умову для подальшого росту мінімальної зарплати та пенсій.

"Ми зробили перші кроки згідно з тим, що у нас є, які у нас є гроші. Пенсіонери 80+ отримують додаткові чималі гроші в порівняно з тим, що було. Наступного року запрацює програма "75+" – вони будуть отримувати більше. Далі ми хочемо знижувати цей вік людей", – сказав Зеленський.

Він додав, що підвищення мінімальної зарплати до 6000-6500 тис. грн – це величезне навантаження на держбюджет, "але це все одно правильне рішення".

Президент пояснив, що грошей на соціальну сферу, в тому числі пенсії і зарплати, стане більше тоді, коли в Україні будуть кілька мільйонів підприємств (необхідне збільшення їх кількості), коли вони будуть чесно платити податки.

"Поки, треба визнати, економіка слабка. Підприємців, які вийшли з тіні, – мало, але вийдуть. Ми ж не просто так йдемо до електронної країни. А коли ми повністю відійдемо від (паперових) довідок, від чиновника, буде менше корупції, і всі будуть платити податки. Буде і "соціалка", і буде рівномірно зростати в порівнянні з кількістю бізнесу і податків", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

Згодом він заявив, що держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у громадян зросли доходи, проте не може впливати на ціни продуктів харчування.

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