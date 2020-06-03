Президент України Володимир Зеленський зателефонував голові Укрексімбанку Євгену Мецгеру після того, як бізнесмени з Хмельниччини поскаржились на труднощі з реструктуризацією кредитів.

Зустріч транслювали на сторінці Офісу президента в Facebook. Присутні там підприємці поскаржилися, що вже протягом місяця не можуть реструктуризувати кредит, взятий в банку (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Після першої телефонної розмови членів делегації президента з Мецгером, той заявив що питання вирішить керуюча філіалом у Хмельницьку Тетяна Лундишева, проте ця відповідь не влаштувала бізнесменів. Після цього Зеленський особисто зателефонував до голови Укрексімбанку.

"Для чого ти відправляєш їх до Лундишевої, якщо бізнесмени не можуть вирішити питання у Києві? Жень, послухай мене, тут не питання однієї компанії, це різні компанії. Значить це відбувається у вас по всій країні. Це глобально вирішуєте ви", – заявив Зеленський.

Президент додав, що люди поскаржилися також на неможливість отримання кредитів у банку.

"...У вас немає рішення в банківській системі, що ви людям даєте відтермінування, наприклад, на рік. Коли ви це зробите і скомунікуєте із суспільством, питання виникати не будуть. Будь ласка ухваліть таке рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них зараз немає грошей через коронавірус", – підсумував глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, аби вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка за іпотекою вже найближчим часом знизиться до 10%.

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