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25 квітня • оновлено в 09:51
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Зеленський втрачає монобільшість, сигналів нема: економіці України спрогнозували тривалу кризу

1.3т
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Президент України Володимир Зеленський втрачає монобільшість у парламенті і не може просувати рішення для стабілізації економіки.

Таку думку висловив в інтерв'ю OBOZREVATEL український футуролог і економіст Андрій Длігач. За його словами, президент змушений шукати партнерів в інших фракціях Верховної Ради.

"Ми маємо додану до світової кризи внутрішню економічну, а тепер ще й політичну і соціальну кризу", – зазначив експерт.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Він вважає, що зараз економічна криза набагато глибша, ніж та, яка була в 2014 році.

"Війна з Росією не закінчилася, карантин спровокував економічний Іловайськ. Але економіка відновиться, проте не у всіх і не скрізь. Президент повинен показати, за рахунок чого Україна стане сильнішою в 2021 році. Поки сигналів немає. Тому в 2021 році ми не вийдемо з цієї кризи, і не відновимося", – підкреслив Длигач.

При цьому він озвучив прогноз МВФ, згідно з яким Україна в 2020 році втратить 7,7% ВВП, а в наступному році буде зростання плюс 5%.

"Тобто ми відіграємо десь половину падіння. Але це не відновлення економіки, а існування в мінусах. Тим більше, що світ буде відновлюватися швидкими темпами, а ми знову не запропонуємо йому нічого", – сказав економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати від МВФ 8 млрд доларів в рамках нової трирічної програми. Заради цього Верховна Рада повинна прийняти закон про банки і запустити ринок землі.

У МВФ спрогнозували, що в Україні криза закінчиться вже в 2021-му. Після спаду економіки ВВП може вирости відразу на 3,6%.

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Тема
Світова фінансова криза
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
економіка криза
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