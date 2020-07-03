Зеленський вночі почав шукати заміну Смолію: зустрівся з керівництвом НБУ

Президент України Володимир Зеленський обговорив кандидатури на посаду нового голови НБУ з керівництвом Нацбанку та представниками банків.

Зокрема, пізно увечері у четвер, 2 липня, він зустрівся із заступниками голови регулятора, керівниками державних і приватних банків, а також керівництвом банківських організацій і установ. Про це йдеться у повідомленні на сайту голови держави.

Також це питання обговорювалось із прем'єром Денисом Шмигалем, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, його заступницею Юлією Ковалів, міністром фінансів Сергієм Марченком, головою фінансового комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим.

"Детально обговорювався стан фінансового сектору держави та можливий вплив на банківський ринок заяви Якова Смолія про відставку з посади голови НБУ. Зеленський наголосив на відданості принципу незалежності центрального банку та необхідності збереження його інституційної спроможності", – йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що відстоюватиме незалежність НБУ "за будь-якого керівництва як основу фінансової та макроекономічної стабільності нашої держави".

У пресслужбі повідомили. що на зустрічі обговорювали можливі кандидатури нового голови НБУ. Однак кого саме розглядають на цю посаду, не уточнили.

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