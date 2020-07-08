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Зеленський вніс зміни в декларацію: вказав велику суму грошей

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
1,8 т.
Володимир Зеленський

Зеленський змінив декларацію.

Президент України Володимир Зеленський вніс до декларації за 2020 рік дохід від продажу майна.

Така інформація випливає з його декларації на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Відзначається, що президент України отримав дохід на суму 14,47 млн грн. Згідно з інформацією, 2 липня майно Зеленського придбала Валентина Кисіль.

Зокрема, український лідер отримав 1,356 млн гривень від продажу земельної ділянки і 12,114 мільйона від продажу нерухомого майна. До того ж Зеленський не вказав, яке саме нерухоме майно було продано.

Декларація Зеленського

Декларація Зеленського (Сайт НАЗК)

Декларація Зеленського

Декларація Зеленського (Сайт НАЗК)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня Зеленський опублікував декларацію про доходи, які за рік склали 28,6 млн грн. До держбюджету глава України сплатив 3,6 млн грн. Також Зеленський позбувся акцій чотирьох торгових марок, зареєстрованих у РФ.

7 липня Зеленський особисто поінформував НАЗК про порушення ним законодавства.

Того ж дня НАЗК виписало Зеленському два адміністративні протоколи.

УкраїнадеклараціяВолодимир Зеленський
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