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6 червня • оновлено в 11:12
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Зеленський відверне дефолт України – Данилюк

  • Певні сили підштовхують Україну до дефолту

  • Ризик дефолту невеликий

  • У тому, щоб запобігти такому розвитку подій, зацікавлені президент і прем'єр

1.1т
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Загроза дефолту в Україні на сьогоднішній день невелика.

Таку думку в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі ObozTV висловив екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк. "Мені здається, і у президента, і у прем'єра вже є розуміння, що дефолт дуже небезпечний для влади на цьому етапі. Вони не допустять", – заявив він.

За оцінками Данилюка, в даний час певні сили підштовхують країну до дефолту, щоб скористатися хаосом, який може встановитися в Україні.

Разом з тим він назвав об'єктивні причини, з яких влада намагатиметься за будь-яку ціну не допустити такого розвитку подій. Перш за все, це пов'язано з новими міжнародними кредитами.

"Дефолт – це банкрутство, а банкрутам грошей не дають. Зараз економіка падає. Єдине джерело фінансування – це запозичення. Це те, чого хотілося б уникнути, але в цій ситуації інших варіантів просто немає. Президент це дуже добре розуміє, тому що альтернативи немає", – переконаний Данилюк.

Зеленський відверне дефолт України – Данилюк

Зеленський відверне дефолт України – Данилюк

Повну версію інтерв'ю Олександра Данилюка скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, 12 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна подолала небезпека дефолту, незважаючи на сильну економічну кризу в усьому світі внаслідок боротьби з коронавірусом.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Світова фінансова криза дефолт України Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Новини ObozTV Гостре Питання
Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Тег
дефолт
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