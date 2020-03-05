Зеленський проінспектував будівництво першої бетонної дороги в Україні

Президент Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва першої бетонної дороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка.

Зокрема, глава держави оглянув ділянку траси в межах Кобеляцького району на Полтавщині, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Дорога має статус національної. Вона відходить від міжнародної траси М03/Е40 Київ – Полтава – Харків і сполучає столицю та Дніпро із Запоріжжям.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков повідомив, що будівництво частини дорожнього полотна на Полтавщині відбувається за планом.

Водночас Зеленський наголосив на необхідності до початку зими цього року завершити будівництво всієї дороги, включно з 29 км полотна у Дніпропетровській області.

"Ми домовлялися, що у 2020 році ми цю історію закінчимо. Вся дорога – це не лише Полтавська область. Дорогу потрібно завершити. Це – амбітний план", – сказав президент.

Будівельні роботи здійснюються в рамках державного інвестиційного проєкту за бюджетною програмою. Дорогу роблять за новою технологією – з бетону та планують розширити до чотирьох смуг.

Крім того, в області відновлено будівництво мостового переходу через річку Ворскла в районі міста Кобеляки. Вже встановлено берегові опори й нині триває спорудження проміжних опор мосту. Довжина переправи – 145,3 метра. Її будівництво планують завершити у 2020 році.

Загалом на Полтавщині з’явиться понад 95 км нового асфальтового покриття. Зокрема, передбачений капітальний ремонт 33,2 км доріг та поточний ремонт 61,8 км автошляхів.

Володимир Зеленський ознайомився з ходом будівництва першої бетонної дороги в Україні Офіс президента

Володимир Зеленський ознайомився з ходом будівництва першої бетонної дороги в Україні Офіс президента

Володимир Зеленський ознайомився з ходом будівництва першої бетонної дороги в Україні Офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

У лютому 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" в розмірі 19,5 млрд гривень.

Водночас із цим уряд підтримав інвестиційний проєкт щодо траси Н-07 Київ – Суми – Харків на 400 млн гривень.

Також Кабінет міністрів схвалив інвестиційний проєкт щодо траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на 90 млн гривень.

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