Зеленський ухвалив кардинальне рішення у боротьбі з вирубкою лісу: указ підписано

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну до 1 листопада ввести обов'язковий електронний облік деревини, а також розробити законопроект про порядок її реалізації на конкурсній основі.

Згідно з інформацією на сайті президента, указ про протидію незаконним вирубкам та нелегальному обігу деревини Зеленський підписав у вівторок, 9 липня.

Згідно з указом, Кабінету міністрів України доручено внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Лісового кодексу України у частині надання повноважень уряду про затвердження порядку реалізації деревини на конкурсних засадах і введення Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Вона надасть можливість контролю і відстеження обігу деревини на ринку з моменту її заготовлення до факту реалізації.

Зазначається, що Кабмін повинен розробити законопроект про кримінальну та адміністративну відповідальність за обіг деревини без внесення відомостей до Єдиної державної системи електронного обліку деревини.

Зеленський підписав указ про боротьбу з вирубкою лісів

До 1 листопада 2019 року уряд має запровадити електронний облік деревини державними підприємствами, які входять у сферу управління Міністерства оборони України, та забезпечити оприлюднення щомісячних звітів про стан впровадження і функціонування системи електронного обліку деревини на цих держпідприємствах.

Уряд також має посилити боротьбу з незаконними вирубками у постійних лісокористувачів, які перебувають у комунальній формі власності.

Обласним державним адміністраціям, Київській міській держадміністрації доручено активізувати роботу з боротьби із незаконними рубками та нераціональним використанням лісів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник керівника Офісу президента України з економічних питань Олексій Гончарук переконаний, що мораторій на експорт лісу-кругляка неефективний і повинен бути переглянутий.

6 вересня 2018 року Верховна Рада підтримала законопроект №5495, який посилює покарання за контрабанду лісу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!