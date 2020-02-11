Зеленський пообіцяв різко знизити ставки за іпотекою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже у вересні реально досягти зниження ставки за іпотечними кредитами до 10% річних.
"Уряд і Нацбанк вже працюють над зниженням процентної ставки. На вересень іпотека може бути 10%. Це дуже складне завдання, але вже реальне", – повідомив Зеленський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За його словами, здешевлення іпотеки – одне з двох основних завдань для розвитку сильного середнього класу в Україні і повернення "заробітчан".
Глава держави додав, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене українцями за кордоном.
"Повинно бути поліпшення цієї системи, ослаблення податкової політики. І далі – щоб їм було вигідно тут щось робити, вкладати гроші в державу", – резюмував Зеленський.
Здешевлення іпотеки – одне з двох основних завдань для розвитку сильного середнього класу в Україні і повернення "заробітчан".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 31 січня знизив облікову ставку до 11% річних. Нацбанк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року.
Облікова ставка – це відсоток, під який банки позичають гроші у держави (НБУ), щоб потім давати їх у кредит громадянам і бізнесу.
Зниження облікової ставки може призвести до:
зниження ставок за борговими цінними паперами (ОВДП);
здешевлення кредитів;
здешевлення депозитів;
росту цін;
підвищення динаміки зростання економіки.
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