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Зеленський не встиг: "євробляхерів" почнуть жорстко штрафувати

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В Україні з четверга, 22 серпня, набули чинності жорсткі санкції за порушення правил ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Як повідомила Державна фіскальна служба (ДФС) на сайті, штрафи повинні були ввести ще 22 травня, але їх довелося відкласти через велику кількість нерозмитнених авто і протестів "євробляхерів" (щоб подивитися відео по темі, доскролльте до кінця сторінки).

"Нагадаємо, що за новими правилами в разі перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення на 20-30 діб передбачений штраф в розмірі 85 тис. грн," – уточнила ДФС.

Якщо термін перевищено більше ніж на 30 діб, а також у випадку втрати або розкомплектування транспортного засобу, згідно з правилами, розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або авто буде підлягати конфіскації.

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"Евробляхеров" почнуть штрафувати

"Евробляхеров" почнуть штрафувати

Аналогічні санкції при перевищенні термінів тимчасового ввезення автомобілів: за перевищення терміну на 20-30 діб належить штраф на суму 85 тис. грн, на понад 30 діб, а також в разі втрати або розкомплектування авто - 170 тис. грн штрафу або конфіскація, пояснили в ДФС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" і претендент на посаду глави транспортного комітету Владислав Криклій заявив що президент України Володимир Зеленський ініціював законопроект, який відстрочить введення штрафів для водіїв на "єврономерах" до кінця 2019 року.

21 серпня заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що штрафи для власників "євроблях" відтермінують ще на три місяці.

При цьому в Міністерстві внутрішніх справ не вважають за доцільне продовжувати мораторій на штрафи для авто на єврономерах.

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Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
Тег
Єврономери
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Харченко Александр
Харченко Александр
Никаких отсрочек и никаких поблажек. Не устраивает размер растаможки, пусть не покупают и не везут машины. Меня тоже не устраивает НДС на все мои покупки, но я вынужден платить...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского ничем не отличается от опг порошенко! контрабпндисты и дальше завозят авто на еврономерах и платить не собираются-эксперты! в Украине автот на еврономерах до 700 000 -экспенрты! опг зеленского на зону! Украина вставай Майдан вставай! Один Закон для всех!
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