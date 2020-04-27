Зеленський доручив відкрити продуктові ринки

Президент Володимир Зеленський доручив уряду відкрити ринки, робота яких була припинена через введений карантин під час епідемії COVID-19.

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Про це повідомляє прес-служба глави держави у понеділок, 27 квітня.

"Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання і харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановимо чіткі правила і давайте дозволимо відкрити. Треба вчитися жити і працювати в нових умовах", – підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль погодився, що питання відкриття ринків, механізм їх безпечного функціонування і чітких санкцій за недотримання правил потрібно розглянути вже у середу, щоб почати відкривати ринки вже до кінця цього тижня.

Як зауважив Шмигаль, це стало можливим завдяки тому, що МОЗ та Мінекономіки розробили чіткі критерії роботи та алгоритм контролю. Йдеться про відкриття більш ніж 280 продовольчих ринків по всій території України, які зможуть функціонувати з дотриманням жорстких санітарних норм. Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи. За порушення вимог буде встановлена відповідальність, аж до закриття ринків на певний період.

У той же час на нараді стало зрозуміло, що українці дуже відповідально ставляться до карантину – як на католицьку і православну Пасху, так і в поминальні дні більшість з них прислухалися до закликів дотримуватись обмежень. За даними Міністерства розвитку громад і територій України, в цьому році поки тільки 13 000 людей відвідали цвинатрі, щоб вшанувати померлих, тоді як у минулі роки ця цифра дорівнювала 5-7 мільйонам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з самого ранку в понеділок, 27 квітня, пройшли пікети представників малого бізнесу в Чернівецькій і Вінницькій областях у зв'язку із закриттям ринків через карантин.

Також у Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через тривалий карантин, введений після спалаху коронавірусу.

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