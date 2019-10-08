Збір за обмін валюти: "слуга народу" пояснив, за що хоче брати гроші

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та з питань податкової і митної політики Олександр Дубинський пояснив суть своєї пропозиції про збір на обмін валюти.

Відповідне відео розмістив він на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Він наголосив, що пропонує брати 1% виключно при готівковій купівлі валюти. Продаж під збір не потрапляє.

Збір за обмін валюти: Дубинський пояснив суть

"Якщо ви купуєте готівкову валюту, ви платите 1%. Цей законопроєкт не стосується заробітчан, які привозять в Україну гроші. З продажу жодних податків. Але якщо ви купуєте валюту в обмінника, платите 1%", – розповів він.

За словами Дубинського, це необхідно для того, щоб стало менше "обмінників" і для того, щоб контролювати тіньовий ринок готівкового обміну.

"Якщо вже ви хочете купити валюту, зробіть це в безготівковій формі", – закликав нардеп. За його словами, це може зробити будь-який банк.

"Це дає можливість контролювати процеси готівкового обміну (це хабарі і підживлення "сірої" економіки)", – пояснив він.

Дубинський запропонував українцям приєднатися до обговорення законопроєкту. "Якщо вам здасться, хай буде цей чорний оборот, напишіть про це. Якщо ми з вами вирішимо, що ініціатива непотрібна, я відкличу пропозицію", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня на сайті Верховної Ради опублікували текст законопроєкту Дубинського, яким він запропонував перевести операції з обміну доларів, євро та іншої валюти в онлайн-режим.

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