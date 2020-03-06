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6 березня • оновлено в 15:17
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Заява Шмигаля про постачання води до Криму розлютила соцмережу: реакції

7.7т
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Заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що Україна буде постачати воду в окупований Крим для потреб населення, а не промисловості або військових об'єктів, викликала бурхливу реакцію в соцмережах.

OBOZREVATEL представляє найбільш яскраві висловлювання щодо цього.

Колишній глава МЗС Павло Клімкін, зокрема, вважає, що з такою політикою нового уряду санкції з Росії щодо Криму будуть поступово зніматися, хоча формально територія півострова буде вважатись анексованою.

"Постійні "тестові кульки" щодо подачі води до Криму – це бажання "вбити двох зайців": догодити РФ для подальшої нормалізації відносин і використовувати сприятливе, на жаль, ставлення багатьох українців до відновлення водопостачання Криму, які не розуміють, що початок з води – це не початок деокупації, а її кінець", – підкреслив колишній міністр.

Вода в Крим

Вода в Крим

Журналіст Павло Казарін був більш лаконічний, проте дотримується тієї ж думки. Він вважає, що новий Кабмін намагається догодити Кремлю.

"По-моєму, ці хлопці щойно вирвали Україну з контексту: "Володимире Володимировичу, ми даруємо вам це зараз, але це на день народження", – написав журналіст.

Ще один журналіст, Роман Цимбалюк висловив думку, що прем'єр Шмигаль збирається спростити життя окупаційній владі в Криму.

"На зекономлені гроші вони доставлять танки на Донбас у рамках проєкту "ми симпатизуємо", – додав він.

Політолог Євген Магда неоднозначно прокоментував виступ глави уряду, підкресливши що "досвідченій людині легко знайти тлумачення фразі "Вода – інструмент деокупації". Тепер спробуйте зі словосполученням "пролита кров".

Користувач Twitter Невиправний Мізантроп висловив думку, що "у нас зараз немає можливості повернути Крим, але точно є можливість дати узаконити анексію".

Серостанова Анжеліка, коментуючи пост про те, що тепер можна бойовикам "ЛНР" і "ДНР" видати аптечки, написала наступне: "Жарт це. Вассерман Залізний постібався на тему дати воду окупантам в Крим. Типу, це однаково, що кацапським вбивцям аптечки дати".

Ще одна користувачка Twitter, Світлана була дуже категорична щодо цього:

"Не має права Шмигаль постачати воду до Криму, поки там війська РФії!!"

Водночас були й ті, хто пропонував "перекрити Дніпро для українців": "А може нам її (річку) перекрити. Вони ж до Криму канал перерізали".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму.

Пізніше він пояснив, що мав на увазі своєю заявою.

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Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Крим без води
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Комментарии на сайте не модерированы
кремль москва
кремль москва
что-то никто не осуждает транзит российского газа в европу, ведь на эти европейские деньги россия тоже содержит армию.Где толпу возмущенных май-д.а.у.н.ов? Правда был один украинский дурачок , обещал взорвать в 2014 г. газопроводы, но теперь о яроше никто и не вспоминает.
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Ukraine The
Ukraine The
Забурлили SSвидомое болото. Дюже гарно подгарают.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это кинець украишки, ХРЮГС!
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