Заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що Україна буде постачати воду в окупований Крим для потреб населення, а не промисловості або військових об'єктів, викликала бурхливу реакцію в соцмережах.

OBOZREVATEL представляє найбільш яскраві висловлювання щодо цього.

Колишній глава МЗС Павло Клімкін, зокрема, вважає, що з такою політикою нового уряду санкції з Росії щодо Криму будуть поступово зніматися, хоча формально територія півострова буде вважатись анексованою.

"Постійні "тестові кульки" щодо подачі води до Криму – це бажання "вбити двох зайців": догодити РФ для подальшої нормалізації відносин і використовувати сприятливе, на жаль, ставлення багатьох українців до відновлення водопостачання Криму, які не розуміють, що початок з води – це не початок деокупації, а її кінець", – підкреслив колишній міністр.

Вода в Крим

Журналіст Павло Казарін був більш лаконічний, проте дотримується тієї ж думки. Він вважає, що новий Кабмін намагається догодити Кремлю.

"По-моєму, ці хлопці щойно вирвали Україну з контексту: "Володимире Володимировичу, ми даруємо вам це зараз, але це на день народження", – написав журналіст.

Ще один журналіст, Роман Цимбалюк висловив думку, що прем'єр Шмигаль збирається спростити життя окупаційній владі в Криму.

"На зекономлені гроші вони доставлять танки на Донбас у рамках проєкту "ми симпатизуємо", – додав він.

Політолог Євген Магда неоднозначно прокоментував виступ глави уряду, підкресливши що "досвідченій людині легко знайти тлумачення фразі "Вода – інструмент деокупації". Тепер спробуйте зі словосполученням "пролита кров".

Користувач Twitter Невиправний Мізантроп висловив думку, що "у нас зараз немає можливості повернути Крим, але точно є можливість дати узаконити анексію".

У нас сейчас нет возможности вернуть Крым, но точно у нас возможсь не дать узаконить анексию. — Неисправимый Мизантроп (@gladenkoa) March 6, 2020

Серостанова Анжеліка, коментуючи пост про те, що тепер можна бойовикам "ЛНР" і "ДНР" видати аптечки, написала наступне: "Жарт це. Вассерман Залізний постібався на тему дати воду окупантам в Крим. Типу, це однаково, що кацапським вбивцям аптечки дати".

Шутка это. Вассерман Железный постебался на тему дать воду оккупантам в Крым. Типа - это все равно что кацапским убийцам аптечки дать. — Серостанова Анжелика (@agny262) March 6, 2020

Ще одна користувачка Twitter, Світлана була дуже категорична щодо цього:

Шутка это. Вассерман Железный постебался на тему дать воду оккупантам в Крым. Типа - это все равно что кацапским убийцам аптечки дать. — Серостанова Анжелика (@agny262) March 6, 2020

"Не має права Шмигаль постачати воду до Криму, поки там війська РФії!!"

Водночас були й ті, хто пропонував "перекрити Дніпро для українців": "А може нам її (річку) перекрити. Вони ж до Криму канал перерізали".

А может нам ее перекрыть. Они и ж в Крым канал перерезали. — Filipp VI (@YorpRus) March 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму.

Пізніше він пояснив, що мав на увазі своєю заявою.

Осінь 2019 року в Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.

Під час візиту до Криму президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова.

Раніше в "Слугі народу" заявили, що подача води в Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу може стати "допустимим компромісом".

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