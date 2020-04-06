Завдання поставив особисто Зеленський: розкрито відносини Уманського з президентом

Екс-міністр фінансів Ігор Уманський всього за три тижні на посаді заручився сильною підтримкою президента Володимира Зеленського. Під його керівництвом міністерство розробило антикризову стратегію з п'яти пунктів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов. За його словами, близькі до Уманського джерела допомогли встановити, в яких стосунках він був з президентом.

"Президент надавав спочатку велику підтримку Уманському. Характерна деталь – перші дні міністр постійно перебував на різних нарадах, які тривали весь день в різних антикризових штабах, часу для роботи не було. Зеленський дозволив міністру бути присутнім тільки на одній щоденній нараді в Офісі президента", – написав Бутусов.

За інформацією джерела, завдання скласти антикризову програму Уманському поставив особисто Зеленський. Мінфін за три тижні розробив і запропонував антикризову стратегію з п'яти пунктів.

Зеленський і Уманський

Головні тези антикризової стратегії Уманського:

Ухвалення закону про Стабілізаційний фонд України – понад 100 млрд гривень. Мета – оперативно реагувати на різноманітні загрози, акумулювати кошти з усіх доступних джерел і всіх програм, які можна скоротити, і направляти їх на пріоритетні цілі. Секвестр бюджетних витрат. Мета – зберегти робочі місця, зайнятість, дозволити економіці максимально швидко відновити втрати. План передбачає скорочення бюджетних витрат всіх міністерств і відомств, крім МОЗ, Міноборони та правоохоронних органів. Ухвалення закону про внесення змін до Бюджетного кодексу у зв'язку надзвичайною ситуацією 2020-го року. Реалізація програми МВФ та інших міжнародних організацій. Ключове питання для міжнародних фінансових організацій – дефіцит бюджету. Боротьба з корупцією – таку мету міністру поставив сам президент України Володимир Зеленський. Адже під час надзвичайного стану будь-які схеми категорично нетерпимі.

Бутусов також назвав причини, через які звільнили Уманського:

У президента і Кабміну відсутній професійний аналіз загроз і ризиків. Ні президент, ні прем'єр-міністр не висловили жодних зауважень по роботі Мінфіну. Президент взагалі не поговорив з Уманським після оголошення Шмигалем рішення про відставку міністра, хоча раніше вони бачилися щодня.

Боротьба за вплив в уряді між різними призначенцями президента. У Кабміні йде боротьба один проти одного, немає довіри і спільного розуміння цілей і завдань, ситуацію розгойдує сам прем'єр-міністр.

Політику уряду, який підпорядковується формально президенту Зеленському та прем'єр-міністру Шмигалю, фактично визначають лобістські групи, які за всяку ціну захищають бюджетні витрати там, де у них збудовані свої схеми їх "освоєння". І ці особисті інтереси набагато сильніші, це вони диктують правила гри.

Президенту Зеленському треба прийняти для себе рішення – хто у нього відповідає за фінансову політику під час кризи – він сам, прем'єр-міністр, глава Офісу президента, радники по дорожньому будівництву, знайомі олігархи або все-таки міністр фінансів? Радити можуть все, але готувати рішення повинен хтось один, і хтось досить професійний. Альтернатива – падіння багатьох галузей економіки, згортання бізнесу, зростання безробіття і падіння рівня життя, нова хвиля еміграції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня Верховна Рада відправила у відставку міністра фінансів Ігоря Уманського.

На позачерговому засіданні 30 березня парламент затвердив на посаді міністра фінансів Сергія Марченка.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!