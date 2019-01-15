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''Завалений сміттям'': у ''ДНР'' через свавілля окупантів сталася НП

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У "Донецькій народній республіці" комунальні служби з нового року не вивозять сміття, яке накопичилося у баках.

У зв'язку з ситуацією жителі окупованого Донецька забили на сполох у соцмережах. На НП звернув увагу блогер Денис Казанський.

"Молода республіка вирішила не вивозити сміття, поки не розтане сніг. До речі, а що він про Львів весь час пише? Нема там такого. Сміттєвий скандал був понад рік тому", - написав він у Twitter.

Казанський також опублікував скріншоти з сайтів Донецька. Там ведеться активне обговорення ситуації, а місцеві жителі залишають гнівні коментарі.

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"Донецьк, мікрорайон Квітковий, біля магазину "Оазис". Купи сміття. За словами мешканців, сміття вивозили ще до 1 січня. Двори, звичайно ж, ніхто не прибирав від снігу. Під'їзди до сміттєвих баків відповідно утруднені, або зовсім неможливі", - описали ситуацію в мережі.

Також користувачі відзначили, що ситуацію некоректно порівнювати з тією, яка сталася у Львові: "Що ви там говорили про Львів? "ДНР" завалений сміттям. Непрофесіоналізм, саботаж або умисел", "І щоб вам спалося добре. Місто Львів... Ой, ні... Місто Донецьк, м-н Донський. 20:00. Понад два тижні не вивозять сміття. Браво!".

''Завалений сміттям'': у ''ДНР'' через свавілля окупантів сталася НП
''Завалений сміттям'': у ''ДНР'' через свавілля окупантів сталася НП
''Завалений сміттям'': у ''ДНР'' через свавілля окупантів сталася НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист "ДНР" Бенес Айо розповів про складну економічну ситуацію в ОРДО, яка перетворилася в злиденну територію з безправним населенням.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНРНовини ДНРсоцмережі
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