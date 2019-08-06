Затягнути паски: в "ЛНР" хочуть призупинити виплати бюджетникам

В "ЛНР" заявили, що в бюджеті "республіки" немає грошей на соціальні виплати, тому їх призупинять до кінця року.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав Дмитро Черкасов. За його словами, це офіційна інформація "міністра економіки республіки" і "населенню доведеться тугіше підтягнути вже і так затягнуті пояси".

"Промисловість в жахливому стані, жодне підприємство не працює навіть на 15%. Нізвідки черпати гроші. Люди скоро не зможуть купити собі й буханки хліба. А тепер уявіть собі ще півроку без матеріальної допомоги! Вам же 5 років тому обіцяли поліпшення на 101%. Пішов шостий рік, а ви з кожним днем живете все гірше", – зазначив блогер.

Виплати в "ЛНР" infpol.ru

При цьому, за його словами, керівництво "республіки" продовжує заробляти на контрабанді різних товарів, відмивати гроші на ремонті доріг і будівництві пунктів пропуску, а ще на продажі луганських залишків заводів в Росії.

"Той же "міністр економіки" купив собі в Росії елітне авто, відпочив в Краснодарському краї, а вас продовжує дурити. Люди, ви готові працювати за спасибі? Або вже зніміть рожеві окуляри і побачите реальну картину після приходу руского міра. Ви не живете, а виживаєте. Може вже досить йти на поводу у тих, хто на вас тільки заробляє?", – звернувся Черкасов до жителів в "ЛНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" злили план провокації проти ВСУ. Нібито готували "відправку в бригаду 200".

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