Зарплату збільшать удвічі: Муженко придумав, як утримати військових в армії

Начальник Генерального штабу Зройних сил України Віктор Муженко заявив, що в наступному році для української армії необхідно не менше 112 млрд грн. Зокрема кошти підуть на збільшення зарплати контрактникам.

Як розповів він ВВС Україна, ця сума є мінімальною потребою, при тому, що зараз на потреби війська виділяють близько 82 млрд грн. При цьому, за його словами, нинішнього фінансування недостатньо для утримування ЗСУ в боєздатному стані.

Також він зазначив, що спостерігається відтік військових кадрів, зокрема через проблеми матеріального характеру. У підсумку це може мати серйозні наслідки для боєготовності. Муженко пояснив, що через масові звільнення в армію зараз набирають нових контрактників, яких треба знову вчити і готувати з нуля.

За його підрахунками, зарплати для військовослужбовців має бути на рівні мінімум 15 тисяч, тоді як зараз в армії отримують близько 7 тисяч. При цьому він уточнив, що на передовій зарплати військових набагато більші.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Міністерство оборони України вирішило підвищити зарплати військовослужбовцям з 1 жовтня 2018 року, але для цього потрібно виділити додаткових 4,5 мільярда гривень з бюджету.

Зазначимо, що у травні президент України Петро Порошенко підписав закон про зміни правил нарахування пільг військовим та їхнім сім'ям.