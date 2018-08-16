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Зарплату збільшать удвічі: Муженко придумав, як утримати військових в армії

2.8тЧитати новину російською

Начальник Генерального штабу Зройних сил України Віктор Муженко заявив, що в наступному році для української армії необхідно не менше 112 млрд грн. Зокрема кошти підуть на збільшення зарплати контрактникам.

Як розповів він ВВС Україна, ця сума є мінімальною потребою, при тому, що зараз на потреби війська виділяють близько 82 млрд грн. При цьому, за його словами, нинішнього фінансування недостатньо для утримування ЗСУ в боєздатному стані.

Також він зазначив, що спостерігається відтік військових кадрів, зокрема через проблеми матеріального характеру. У підсумку це може мати серйозні наслідки для боєготовності. Муженко пояснив, що через масові звільнення в армію зараз набирають нових контрактників, яких треба знову вчити і готувати з нуля.

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За його підрахунками, зарплати для військовослужбовців має бути на рівні мінімум 15 тисяч, тоді як зараз в армії отримують близько 7 тисяч. При цьому він уточнив, що на передовій зарплати військових набагато більші.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Міністерство оборони України вирішило підвищити зарплати військовослужбовцям з 1 жовтня 2018 року, але для цього потрібно виділити додаткових 4,5 мільярда гривень з бюджету.

Зазначимо, що у травні президент України Петро Порошенко підписав закон про зміни правил нарахування пільг військовим та їхнім сім'ям.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Віктор Муженко
Місце
Україна
Об'єкти
Генеральний штаб ЗСУарміязарплата
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Да уж,зарплата шароварного контрактника меньше,чем у грузчика или разнорабочего в глубинке России.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Тыща в день, запиши.
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Овчаренко Павел
Овчаренко Павел
Ха-ха-ха...Я могу только иронично поухмыляться. Идиоты, твари, бездари...Все из-за боязни, что штыки могут развернут
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