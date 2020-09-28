Зарплати вчителів зростуть на 30%, – Шкарлет

У 2021 році зарплати освітян порівняно із серпнем 2020-го підвищаться майже на 30%.

Як повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, кошти на це вже закладені до проєкту державного бюджету України на 2021 рік.

"Доходи вчителів вже зросли з 1 вересня на 5,8%. У зв’язку з підвищенням заробітної плати з 1 січня доходи збільшаться ще на 20%, із 1 липня – ще на 8%. Тобто впродовж 2021 року зарплати освітян порівняно із серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%", – наголосив Шкарлет.

Низький рівень зарплати педагогів він назвав злочином проти України.

"Щодо зарплати освітян, то це злочин проти України впродовж 29 років… Зарплата вчителів і не тільки вчителів, а й педагогів дошкільної, шкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти, майстрів виробничого навчання, наукових працівників у частині формування доходів освітян системно, за 29 років, так і не змінилася. Хоча були певні зрушення в питаннях деяких надбавок та доплат. Сьогодні ми намагаємось це змінити", – додав в.о. міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з вересня зарплата вчителів зросте на 5,8%, а у 2021 році – ще на 30%.