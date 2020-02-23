Запуск ринку землі: литовський політик поділився досвідом з Україною

Створення вільного ринку землі в Україні супроводжується дискусіями щодо продажу ділянок іноземцям, акціями протесту і вимогами провести земельний референдум.

З подібними проблемами раніше стикалася Литва, де земельна реформа вже завершена. Член литовського парламенту Гінтарас Степонавічюс в ефірі ObozTV поділився досвідом, як його країна вирішувала проблемні питання.

Як заявив Степонавічюс, ситуація з земельною реформою в Україні нагадує йому події в Литві 10-15 років тому.

"У литовському суспільстві чимала частина сприймала це емоційно, виходячи зі свого розуміння і забуваючи основні речі, що приватна власність є основою демократичного цивілізованого суспільства. Коли є власник якогось майна, зокрема землі, з цією власністю люди вчиняють більш розумно, ніж коли немає реального власника", – зазначив литовський політик.

За його словами, з передачею в приватні руки сільського господарства його ефективність зросла.

Степонавічюс розповів, що в Литві також спостерігалися дискусії навколо заборони на продаж землі іноземцям.

"Що стосується питання продажу землі іноземцям, у нас теж була ініціатива референдуму. Ідея провалилася, не було такої кількості людей, які б висловилися проти продажу іноземцям. У нас дуже висока планка, щоб референдум відбувся. Це було більше використано як інструмент політики для окремих політичних груп", – пояснив він.

При цьому литовський парламентарій вважає, що його країна занадто пізно відкрила ринок землі для іноземців, і це "послужило ведмежою послугою".

"Частина наших підприємців скуповували великими масштабами землю за ціною нижче ринкової. Закритість ринку землі на литовському прикладі, заборона іноземцям її купувати, дозволила "спритним" людям дешево скупити землю", – пояснив він.

"В остаточному підсумку, власники землі в Литві програли, тому що для них був вибір – невідомо скільки чекати, коли землю можна буде продати іноземцям, або продавати не чекаючи, але за більш низьку ціну. Відсутність реальної конкуренції, закритість нашого ринку для іноземців за минулі 20 років не дозволила сформуватися реальному ринку землі... Кілька підприємців у Литві зараз володіють величезними ділянками землі", – розповів політик.

Степонавічюс також відзначив неефективність обмеження на продаж землі в одні руки. За його словами, дану заборону можна обійти "через юридичні або індивідуальні особи".

При цьому, за його словами, в Литві діє заборона на продаж землі російському капіталу.

"Є відкритість для Заходу, а піддані Росії і недемократичних країн у нас не можуть купувати землю – тільки НАТО, Європейські Союз і їх союзники. І через це наш земельний ринок стає в більш цивілізовані рамки", – пояснив литовський парламентарій.

kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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