Замість 'пакунків малюка' українцям виплачуватимуть 5 тисяч гривень

Кабінет міністрів замість видачі "пакунків малюка" запровадив одноразову виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого.

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду у середу, 29 липня. Пропозицію внесла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Проєктом пропонується запровадити цільову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень громадянам, у яких народилась дитина, видати спеціальну картку з особливим режимом використання", – сказала вона.

Лазебна відзначила, що кошти можна отримати на спеціальний рахунок у ПриватБанку. Батьки зможуть на ці гроші самостійно купувати товари для дитини. Будуть встановлені роздрібні точки, в яких можна буде придбати на ці гроші лише визначені товари.

На уточнююче запитання міністра КМУ Олега Немчінова щодо того, що батьки можуть використати ці гроші не за призначенням, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що купити на ці 5 тисяч можна буде тільки те, що потрібно для дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, cеред усіх регіонів України тільки в Донецькій області породіллям не видали жодного "бебі-боксу" з 2018 року, коли ця програма запрацювала на державному рівні.