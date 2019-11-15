Залучення сильного інвестора: глава IFC в Україні дав відверте інтерв'ю про Укргазбанк, Донбас і приватизацію

Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, IFC) вже багато років вкладає гроші в Україну. Підрозділ Світового банку хоче увійти в капітал Укрзгазбанку й отримати 20% акцій. На відміну від інших міжнародних кредитних установ, IFC не вимагає урядових гарантій, але фінансує не більш ніж 25% загальної вартості проєкту.

Керівник офісу IFC в Україні, Молдові та Білорусі Джейсон Пеллмар у інтерв'ю "Лига.net" розповів про консультації Кабміну щодо питань ефективного використання інвестицій, амбіції після реформи земельного ринку, входження в капітал Укрзгазбанку, інвестиції в Донбас і конкуренцію з олігархами.

– Почнімо нашу розмову з одвічного питання: як в Україну залучати хороших стратегічних інвесторів?

– Не секрет, що чистий обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні історично дуже низький, репутація держави в очах іноземних інвесторів теж вимагає уваги і коригування. IFC працює над поліпшенням інвестиційного клімату в Україні. Наприклад, минулого тижня в Маріуполі ми підписали з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком меморандум про взаєморозуміння. Взяли на себе зобов'язання працювати над п'ятьма інфраструктурними проєктами. Зокрема, готові допомагати залучати прямі іноземні інвестиції в українські аеропорти, регіональні та центральні дороги, в накопичувачі електроенергії для підтримки відновлюваної енергії.

На мій погляд, українське сільське господарство дає сприятливі можливості для інвесторів. Але мораторій на землю виключає можливість інвестувати в капіталомісткі підприємства агропромислового комплексу. Разом із колегами зі Світового банку ми сприяємо реформі аграрного сектору, також готові підтримувати приватизацію державних банків.

– Про які п'ять інвестпроєктів йдеться? Як ви їх вибирали зі 112 презентованих у Маріуполі?

– У нас багато ідей, але ми хочемо сконцентруватися на п'яти справді хороших і перспективних інвестпроєктах, і далі займатися ними. Які це будуть проєкти – стане ясно, коли ми отримаємо результати їхнього стратегічного аналізу. Можу сказати, що в рамках інвестфоруму в Маріуполі ми також підписали угоду з Укренерго з розвитку системи накопичувачів електроенергії.

– Скільки грошей IFC вже вклала в Україну?

– Понад $ 3,3 млрд. Ми позиціонуємо себе як великі інвестори, але сподіваємося стати ще більшими й залучити великий обсяг прямих іноземних інвестицій внаслідок важливих реформ. Після реалізації земельної реформи ми зможемо збільшити інвестиції в сільське господарство. Якщо буде завершена реформа банківського сектору, що забезпечує дозвіл найвищого показника проблемної заборгованості (NPL) у світі, тоді ми зможемо мобілізувати великий капітал для вирішення проблем неробочої заборгованості.

–​​​​​​​ Новий уряд України заяв про мету –​​​​​​​ залучити $ 50 млрд прямих інвестицій за п'ять років. Бачите передумови до цього в Україні?

– Це 7% зростання ВВП на рік. Зараз українська економіка показує 3% зростання, тобто, шлях має бути довгий. Якщо в Україні реалізують великомасштабні інфраструктурні проєкти, успішно проведуть земельну реформу, приватизацію держбанків, створять платформу для інвесторів, щоб отримати проблемні активи, які обчислюються мільярдами доларів, то, думаю, мета в 7% зростання ВВП буде досягнута.

–​​​​​​​ Після формування нового уряду Володимир Зеленський оголосив "велику приватизацію". Що реально цікавить іноземних інвесторів? ОПЗ, Центренерго? Обленерго?

– У минулому в Україні було багато невдалих спроб приватизації. Я радив уряду підготувати до приватизації три головні держактиви. Представити міжнародному інвестиційному співтовариству один із них – отримати історію успіху, і за цією ж схемою приватизувати наступні два.

– Про які активи йдеться?

– Складно сказати, їхній перелік має обговорюватися з урядом, зокрема, Міністерством економіки.

Думаю, обленерго, Центренерго – одні з них, але для міжнародних фінансових інститутів ці активи видаються складними, по-перше, тому що їх необхідно реформувати, а по-друге, тому що для генерації енергії використовується вугілля.

Всесвітній банк та IFC вже обговорювали можливість допомогти Україні в питаннях приватизації. Так, Світовий банк міг би консультувати щодо реформ, а IFC – запустити тендер для залучення інвестицій.

– Мінфін повідомляв, що IFC увійде в капітал Укргазбанку в рамках великої приватизації. Скільки це коштуватиме корпорації? Наскільки оцінюєте угоду?

– Ми розглядаємо можливість надання Укргазбанку доприватизаційного конвертованого боргового інструменту. У нас є довгострокове партнерство з банком в рамках нашої Глобальної програми торговельного фінансування (GTFP). Нещодавно ліміт GTFP банку збільшився в кілька разів, до $ 70 млн. Ми почали з консалтингу, зокрема, надавали консультації з питань кредитування, задоволені, що Укргазбанк став значно більш конкурентоспроможним – зараз це четвертий за розміром держбанк в країні.

Наступний етап – приватизація, зараз ми працюємо над залученням у Укргазбанк сильного стратегічного інвестора.

Альжбета Клайн (директорка IFC з Climate Business, була присутня під час інтерв'ю, – Ред.): Я додам, що в України є можливість створювати зелені стійкі інвестиції особливо в агробізнесі та банківському секторі. Укргазбанк, наприклад, вже перейшов у "зелену економіку".

Джейсон Пеллмар Пресслужба IFC

– Як це працює на практиці? Як банки трансформуються в еко-банки?

– Насамперед, ми радимо і консультуємо банки. Ми не можемо змусити їх перейти у зелений бізнес, але можемо пояснити, що це таке та як можна фінансувати енергоефективність. Згодом вони розуміють, що в цьому є бізнес, і річ не в тільки в "етиці", а в "бізнес-пропозиції". Далі вони розробляють "зелені" активи, а ми допомагаємо їм випускати зелені облігації. Як правило, банк розробляє багато інших ініціатив, пов'язаних із екологічно чистим бізнесом. Все це, в кінцевому підсумку, робить його більш привабливим для стратегічних інвестицій.

– Які ще компанії цікаві IFC? До чого придивляється?

– Ми раді просуванню реформ в сільському господарстві і в банківській сфері. Це ті області, на які ми націлені в довгостроковій перспективі.

– Як загалом ви оцінюєте розвиток транспортної інфраструктури в Києві?

– З нею все гаразд. Міська інфраструктура – дуже важливий для IFC галузь бізнесу. Нещодавно з міністром інфраструктури ми обговорювали розвиток міської залізниці – один із пріоритетних проєктів для Києва.

– Чи готові інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу? У скільки оцінюєте необхідні обсяги?

– На інвестиційному форумі в Маріуполі IFC продемонструвала готовність допомагати уряду залучати інвестицій на Схід України. Наш фінансовий інструмент, який ми вперше застосували в Бразилії, а тепер і на Сході України – це аграрні розписки від фермерів. Портфель аграрних розписок в українських банках уже налічує понад $ 600 млн. І значна частина цих коштів – на сході.

Зараз триває дослідження Всесвітнього банку, що допоможе визначити, які сектори економіки вони можуть підтримати і які можливості існують для приватного сектору на сході. Сільські дороги будуть у пріоритеті.

– Ви виділили кредит у 12,5 млн євро на оновлення транспорту в Маріуполі. Які ще міста в планах?

– Ми підписали угоду із Запоріжжям зі створення "розумного міста". У липні цього року підписали домовленість із мером Києва про розвиток транспортної інфраструктури Києва.

– Що собою являтиме Троєщинський швидкісний транспортний коридор, про розвиток якого йдеться в угоді? Які терміни, обсяг інвестицій, перспективи?

– Зараз ми розглядаємо технічні та комерційні варіанти, робота аналогічна тій, яку ми виконуємо в регіональних аеропортах і на дорогах. Як тільки дослідження буде завершено, я зможу вам розповісти докладніше.

– Чи входить в нього метро на Троєщину?

– Метро – одне з прохань, адресоване IFC та Світовому банку. Ми розглядаємо варіанти реалізації. Проєкти системи метро дороги – тож чи буде проєкт виграшним із комерційної точки зору, поки невідомо.

– У співпраці з муніципалітетом ви запускали проєкти – "стійкі міста", був запит від уряду – допомогти розвивати регіональні аеропорти. Чи надійшли вже запити від нового Кабміну?

– Так, і їх було багато. Олексій Гончарук говорив, що новий уряд працює в "турборежимі", він має рацію, ми це відчуваємо. Ми в постійному діалозі. Уряд шукає підтримки і консультації, які IFC може надати, зокрема – професійну експертизу в питаннях міжнародних перевезень, фінансування джерел відновлюваної енергії.

– Ви чули, про те, що нові міністри, як і старі, залежні від тих чи інших олігархів? Як ви їх сприймаєте? Олігархи – ваші конкуренти в Україні?

– Ми підтримуємо мету уряду – залучити більше прямих іноземних інвестицій. Наша мета – працювати з хорошими вітчизняними інвесторами й залучати стратегічних іноземних інвесторів для розвитку економіки.

Всі ми працюємо в умовах конкурентного ринку. Але, врешті-решт, виграють саме ті компанії, у яких хороший досвід, репутація, які мають підтримку таких організацій, як IFC, і яким такі організації можуть запропонувати конкурентне фінансування.

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