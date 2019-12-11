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12 грудня • оновлено в 00:34
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Українським залізничникам підвищать зарплати: коли і на скільки

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Працівникам "Укрзалізниці" підвищать тарифні ставки і посадові оклади на 10% у першому кварталі 2020 року.

Відповідний меморандум 11 грудня підписали компанія та Профспілка залізничників і транспортних будівельників України, повідомляє ТСН.

Документ також вирішив питання подальшого забезпечення оздоровлення залізничників і членів їх сімей у наступному році, а також фінансування об'єктів соціальної сфери.

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Українським залізничникам підвищать зарплати

Українським залізничникам підвищать зарплати

1news.com.ua

В обмін на фінансові поступки профспілка зобов'язалася підтримувати "Укрзалізницю" перед відповідними органами влади в питанні скасування податку на землю для підприємств залізничного транспорту та зближення класів вантажів, що перевозяться залізничним транспортом.

Також було погоджено створення робочої групи для визначення єдиних підходів до надання матеріальної допомоги на оздоровлення працівників компанії.

При цьому глава правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов уточнив, що середня зарплата в компанії за останні три роки збільшилася більш ніж вдвічі.

Євген Кравцов

Євген Кравцов

cfts.org.ua

"За 9 місяців 2019 компанія направила на фінансування соціального пакета 2,1 млрд грн, що більше, ніж за весь минулий рік. Понад 1 млрд грн компанія витратила на утримання соціальної інфраструктури: лікарень, оздоровчих, культурних і спортивних установ", – поділився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада залізничники провели під Офісом президента протест, вимагаючи звільнення керівника акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, зупинки приватизації, скасування реформ, які приведуть до масових скорочень, збільшення заробітної плати, виконання соціальних гарантій і недопущення ухвалення Верховною Радою законопроєктів №1196 і №1196-1.

4 грудня Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання його звільнення.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця зарплата
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