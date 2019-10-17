Українцям почнуть платити за скарги на корупціонерів: що вирішила "Слуга народу"

Народні депутати від фракції "Слуга народу" в четвер, 17 жовтня, підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського про "гонорари" за викриття хабарників.

Зокрема, за документ №1010 у другому читанні і в цілому проголосували 252 народних депутата, свідчить офіційний сайт Верховної Ради (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

"Чому цей законопроєкт критично важливий для нас? Ми розуміємо, що корупція стала надзвичайно великою проблемою для всього суспільства. І подолати її не встані правоохоронні органи самостійно", – повідомила заступниця голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Галина Янченко під час презентації законопроєкту у парламенті.

"Тому ми запроваджуємо додатковий юридичний захист, додаткові гарантії для викривачів, щоб вони могли стати активними учасниками подолання найбільших корупційних схем в Україні", – додала вона.

"Це виведе боротьбу з корупцією на новий рівень. Корупціонери звикли, що варто остерігатися правоохоронних органів, але тепер фактично агентом під прикритям може стати фактично кожен громадянин. Знаючи це корупціонери не будуть почуватися так вільно", – резюмувала народний депутат від фракції "Слуга народу".

Зміни до закону "Про запобігання корупції" передбачають:

викривачів корупціонерів заохочуватимуть преміями;

на будь-якого чиновника, який розпоряджається бюджетними коштами, можна буде поскаржитися, а правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію;

тих, хто поскаржився, захищатимуть від звільнення, переслідувань, а їхні імена обіцяють тримати у секреті;

викривачів повинні інформувати про те, як проходить розслідування;

закон набуде чинності з 1 січня 2020-го.

Що це означає для українців?

якщо ви дізналися про велику корупцію, зловживання, привласнення і розтрату значних сум (наприклад, це пов'язано із вашою роботою, або ваш родич має таку інформацію), ви можете на цьому заробити. Анонімно;

можливо, така схема, якщо вона дійсно здобуде популярність, допоможе заощадити бюджетні гроші за рахунок того, що корупціонерів стане менше.

Народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського

Як правильно оформити скаргу:

скаржитися треба до правоохоронних органів. Якщо поскаржитися до НАБУ, а це не їхня компетенція, вони повинні протягом трьох днів про це повідомити і розповісти, куди правильніше заявити про порушення;

у скарзі обов'язково має бути факт, який можна перевірити. Наприклад, якщо ви знаєте, що вашій школі виділили мільйони на заміну вікон, водночас із усіх батьків зібрали гроші на нові склопакети – у скарзі можна вказати на цей факт;

на перевірку є 10 днів. Про її результати зобов'язані повідомити того, хто поскаржився. Якщо перевірити швидко не вийшло, термін можуть продовжити до 60 днів;

потім має відбутися суд, і вже суддя вирішить, чи заробив викривач на премію. Гроші дадуть лише в тому разі, якщо збиток бюджету становив від 5 тис. прожиткових мінімумів (нині це 9,6 млн грн). Максимальна нагорода – 3 тис. мінімальних зарплат (зараз це 12,5 млн грн), а мінімальна – 10% від п'яти тисяч прожиткових мінімумів (тобто 960 тис. грн).

Народні депутати підтримали законопроєкт про "гонорари" за викриття хабарників

Народні депутати підтримали законопроєкт про "гонорари" за викриття хабарників

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" у четвер, 12 вересня, підтримали законопроєкт №1069-2, який передбачає ліквідацію Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Зокрема за ініційований депутатами Данилом Гетманцевим і Олександром Дубінським (фракція "Слуга народу") документ у цілому проголосували 296 парламентарів.

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