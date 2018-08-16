Загрожують масштабні відключення: "ДНР" очікують проблеми з електрикою

У Донецькій області Старобешівська ТЕС почала працювати в половину власної потужності через нестачу сировини для генерації енергії. Це загрожує масштабними відключеннями електрики в "ДНР".

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України, ще у 2017 році на ТЕС спостерігалася робота п'яти печей.

"Станом на липень 2018 року кількість робочих труб зменшилася до трьох, що в свою чергу послаблює потужності роботи "промислового гіганта" і свідчить про економічний спад на частині Донецької області. Також на знімках спостерігається збільшення кількості твердого палива в місці його зберігання, що вказує на зменшення обсягів виробництва електричної енергії на теплоелектростанції", - повідомляють в уряді.

Зазначається, що виробничий інвентар, спеціальне спорядження та обладнання протягом останнього року були розкрадені терористами "ДНР".

Так, завдяки знімкам вдалося встановити зникнення майна зі складу та демонтаж резервуара для мазуту.

Міністерство стверджує, що готує це питання для обговорення у Мінську на ТКГ з питань мирного врегулювання конфлікту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у багатьох населених пунктах "ДНР" функціонує тільки одне відділення банку. На ситуацію почали скаржитися місцеві підприємці.