"Задоволені тепер?" У "ДНР" почалася паніка через дефіцит бензину

У терористичній "ДНР" почалася справжня паніка через дефіцит бензину і спекуляції на цьому ґрунті.

У мережі активно ведуться торги. На даний момент ціна - 100 рублів (45 грн). Про це у своєму Twitter розповів журналіст Денис Казанський.

Також він показав приклад того, як спекулюють на цій нестачі в "ДНР". "Люди, які ходили на референдум "ДНР", тому що "в Росії жити краще" - як вам? Задоволені тепер?" - запитує він.

У Донецьку бензинова криза, бензин продають по 100 рублів (45 грн).



Люди, які ходили на референдум ДНР, тому що "в Росії жити краще" - як вам? Чи задоволені тепер? pic.twitter.com/juuDN7c11o - Денис Казанський (@den_kazansky) 10 червня 2018 р

Користувачі відразу підтримують його: "Для любителів "русского мира" катастрофою є будь-яка українська криза. А російська криза їм ні по чому і навіть подобається".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" тривають серйозні перебої з поставками палива з РФ, причому це стосується забезпечення не тільки цивільних підприємств та місцевого населення, але і частин окупаційних військ.