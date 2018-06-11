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"Задоволені тепер?" У "ДНР" почалася паніка через дефіцит бензину

4.5тЧитати новину російською

У терористичній "ДНР" почалася справжня паніка через дефіцит бензину і спекуляції на цьому ґрунті.

У мережі активно ведуться торги. На даний момент ціна - 100 рублів (45 грн). Про це у своєму Twitter розповів журналіст Денис Казанський.

Також він показав приклад того, як спекулюють на цій нестачі в "ДНР". "Люди, які ходили на референдум "ДНР", тому що "в Росії жити краще" - як вам? Задоволені тепер?" - запитує він.

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Користувачі відразу підтримують його: "Для любителів "русского мира" катастрофою є будь-яка українська криза. А російська криза їм ні по чому і навіть подобається".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" тривають серйозні перебої з поставками палива з РФ, причому це стосується забезпечення не тільки цивільних підприємств та місцевого населення, але і частин окупаційних військ.

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "Обозреватель".

Теми
Новини Донецька і Донецької областіРосійсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
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