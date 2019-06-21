"Заборони повинні бути скасовані": Зеленський виступив за легалізацію грального бізнесу

Президент Володимир Зеленський виступив за легалізацію грального бізнесу.

Одночасно з цим український лідер запропонував дозволити громадянам вільно розпоряджатися своїм майном, зокрема землями, передає "112 Україна".

За його словами, людина повинна вільно керувати своїми фінансами, однак певні закони заважають це робити.

"Україні потрібно позбутися нафталінового пострадянського регулювання, яке запроваджувалося для планової економіки, заборони для дорослої людини вільно розпоряджатися своїм майном, а саме землею, валютними цінностями, або заборони вільно займатися діяльністю, яка не заподіює іншим шкоди", – заявив Зеленський на зустрічі з діловою спільнотою у Києві

"Наприклад, грати в легальні азартні ігри. Всі ці заборони мають бути скасовані", – підсумував президент.

Нагадаємо, що закон про заборону грального бізнесу в Україні був ухвалений у 2009 році. Документ досі чинний.

Український лідер також запропонував дозволити громадянам вільно розпоряджатися своїм майном

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще будучи кандидатом в президенти Зеленський заявив, що готовий створити в Україні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція та гральний бізнес.

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