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Boeing заборонила поставки всіх літаків моделі 737 MAX

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Всі літаки Boeing 737 MAX у четвер, 14 березня, були виведені з експлуатації після аварії судна цієї моделі в Ефіопії.

Зокрема, о 5:30 за київським часом останній борт приземлився у канадському аеропорту Галіфакс, вилетівши з американського Сан-Франциско. Про це свідчать дані ресурсу по відстеженню польотів Flightradar.

Одночасно з цим американська авіабудівна корпорація припинила поставки літаків моделі Boeing 737 MAX.

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Відповідне рішення було прийнято після того, як ряд країн, у тому числі і США, призупинили польоти даного лайнера після катастрофи в Ефіопії.

Влада Колумбії також заборонила польоти Boeing 737 Max над національною територією. Жодна авіакомпанія країни не експлуатує літаки Boeing 737 Max 8 і Boeing 737 Max 9.

"Повідомляємо про своє рішення заборонити експлуатацію зазначених літаків на національній території. Ці ж кошти не можуть пролітати через колумбійський повітряний простір", – йдеться у заяві Служби цивільної авіації.

Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines із 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Ефіопії. На борту перебували громадяни 33 країн. Це була вже друга смертельна катастрофа з літаком Boeing 737 MAX.

  • 13 березня рішення про заборону використання Boeing 737 MAX прийняло керівництво Канади. У країні заборонили комерційні та пасажирські перельоти.

  • За день до цього всі польоти цієї моделі призупинило Європейське агентство авіаційної безпеки. Заборона торкнулася всіх країн-учасниць ЄС. Аналогічний крок зробили і в Україні.

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Місце
Україна
Тег
Авіакатастрофа
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