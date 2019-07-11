"Заберіть гроші": українців масово атакують телефонні шахраї

В Україні шахраї влаштували масову розсилку повідомлень на мобільні телефони про велику суму виграшу.

Як повідомляють користувачі мережі, суми починаються від 259 до 600 тис. грн. Щоб забрати гроші, українцям пропонують просто зателефонувати за вказаним номером.

"Ну що, босото? Заздріть мені – я фартовий!" – пише користувач Facebook Андрій Грималюк. Він також опублікував скріншот повідомлення.

Про такий самий обман повідомили в одному з телеграм-каналів Києва. До того ж вказані номери телефонів збігаються на обох скріншотах.

Варто зазначити, що головна мета шахраїв – щоб ви до них додзвонилися, а потім уже під час розмови вони спробують дізнатися дані банківської картки – номер і CVV-код. У жодному разі не можна розкривати цю інформацію, інакше потім шахраї зможуть списати гроші з карти.

У мережі користувачі бурхливо відреагували на таку інформацію: "Зараз хтось подзвонить та назве код – і плакали твої 259 тис.", "Перш ніж забрати, треба виконати багато вимог. Я вже "виграв" авто", "Фартовий код потрібно було затерти", "У мене такий самий щасливий код", "Я сьогодні теж так "виграв", але крутіше – 400 тис.".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі набирає популярності новий метод шахрайства нібито від імені ПриватБанку. Українцям пропонують "подарувати на карту" 10 тис. гривень начебто за те, що вони пройдуть опитування.

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