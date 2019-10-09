За тиждень більше, ніж за рік: в Мін'юсті розкрили схему "стоп-списків" в Україні

Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, виключивши підприємства із т.зв. стоп-списків, за тиждень (16–20 вересня) зібрав більше, ніж за 2018 рік.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Сума виконавчого збору, як уточнив він, становить 171 млн гривень, тоді, як у 2018 році – 168 млн, за вісім місяців 2019-го – 131 млн гривень.

"Це був результат того, що дуже багато виконавчих проваджень із незрозумілих причин не виконувалися. Вони були запущені в роботу, і протягом тижня ми вже маємо показники, які виглядають фантастично. За тиждень досягнуто результат року!

Тільки завдяки тому, що ми прибрали "стоп-списки", тобто списки підприємств, із яких не можна було стягувати заборгованість. І звичайно, це, так би мовити, одноразовий процес. Це – запуск "старих" проваджень. Тому говорити про таку постійну тенденцію не можна", – сказав міністр.

Він пояснив, що особисто "стоп-списків" не бачив, однак про них "ходять чутки на юридичному ринку".

"Залишається фактом те, що багато проваджень не виконувалися. Яскравий приклад зворотної ситуації – результат через тиждень перевершив обсяги роботи за минулий рік", – зазначив Малюська. Мін'юст, як підкреслив він, не адмініструє "стоп-списки".

"За законом сполучених посудин: якщо корупційні кошти не потрапляють в одне відомство, то потрапляють в інше. Не кажу відразу, що це коррупция, але почали з'являтися дивні судові рішення, які фактично блокують виконання певних проваджень. Почали приходити забезпечення позову, якими ці провадження зупиняються. І йдеться про мільярди [суми виконавчих проваджень]", – сказав політик.

Денис Малюська Колаж

Як писав OBOZREVATEL, за минулий рік новий міністр юстиції Денис Малюська задекларував зарплату в 1,1 млн гривень.

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