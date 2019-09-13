За скарги на корупціонерів платитимуть: що підтримала монобільшість

Народні депутати від фракції "Слуга народу" у п'ятницю, 13 вересня, підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського про "гонорари" за викриття хабарників.

Зокрема за документ №1010 у першому читанні і за основу проголосували 283 народних депутата, свідчить офіційний сайт Верховної Ради (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Зміни до закону "Про запобігання корупції" передбачають:

викривачів корупціонерів заохочуватимуть преміями;

на будь-якого чиновника, який розпоряджається бюджетними коштами, можна буде поскаржитися, а правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію;

тих, хто поскаржився, захищатимуть від звільнення, переслідувань, а їхні імена обіцяють тримати у секреті;

викривачів повинні інформувати про те, як проходить розслідування;

закон набуде чинності з 1 січня 2020-го.

Що це означає для українців?

якщо ви дізналися про велику корупцію, зловживання, привласнення і розтрату значних сум (наприклад, це пов'язано із вашою роботою, або ваш родич має таку інформацію), ви можете на цьому заробити. Анонімно;

можливо, така схема, якщо вона дійсно здобуде популярність, допоможе заощадити бюджетні гроші за рахунок того, що корупціонерів стане менше.

Народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського

Як правильно оформити скаргу:

скаржитися треба до правоохоронних органів. Якщо поскаржитися до НАБУ, а це не їхня компетенція, вони повинні протягом трьох днів про це повідомити і розповісти, куди правильніше заявити про порушення;

у скарзі обов'язково має бути факт, який можна перевірити. Наприклад, якщо ви знаєте, що вашій школі виділили мільйони на заміну вікон, водночас із усіх батьків зібрали гроші на нові склопакети – у скарзі можна вказати на цей факт;

на перевірку є 10 днів. Про її результати зобов'язані повідомити того, хто поскаржився. Якщо перевірити швидко не вийшло, термін можуть продовжити до 60 днів;

потім має відбутися суд, і вже суддя вирішить, чи заробив викривач на премію. Гроші дадуть лише в тому разі, якщо збиток бюджету становив від 5 тис. прожитковий мінімум (нині це 9,6 млн грн). Максимальна нагорода – 3 тис. мінімальних зарплат (зараз це 12,5 млн грн), а мінімальна – 10% від п'яти тисяч прожиткових мінімумів (тобто 960 тис. грн).

Народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт про "гонорари" за викриття хабарників

Народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт про "гонорари" за викриття хабарників

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" у четвер, 12 вересня, підтримали законопроєкт №1069-2, який передбачає ліквідацію Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Зокрема за ініційований депутатами Данилом Гетманцевим і Олександром Дубінським (фракція "Слуга народу") документ у цілому проголосували 296 парламентарів.

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