За місяць карантину резерви України втратили майже $2 млрд

Протягом березня на тлі введеного карантину міжнародні резерви України зменшилися на $1,7 млрд і за станом на початок квітня становили $24,9 млрд.

Згідно з даними Національного банку України, за підсумками березня 2020 року об`єм міжнародних золотовалютних резервів України скоротився на 7,8% і повернувся до рівня початку року.

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"Зменшення міжнародних резервів протягом березня було обумовлено, перш за все, значними обсягами валютних інтервенцій Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних курсових коливань через ажіотажного попиту на валюту з боку бізнесу і населення", - розповіли у Нацбанку.

На підтримку гривні від різкого падіння Нацбанк витратив із резервів $2,189 млрд. Ще $1,124 млрд з резервів викупив український уряд для погашення державних боргів. З цієї суми $409,3 млн витратили на обслуговування боргу перед Міжнародним валютним фондом.

"Ці витрати з резервів були врівноважені новими надходженнями на користь уряду. Протягом місяця уряд України залучив $873,2 млн і 276,9 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті", - додали у Нацбанку.

Внаслідок переоцінки вартості міжнародних резервів їх обсяг протягом березня виріс на $16,6 млн. Зараз рівень міжнародних резервів достатній для покриття майбутнього імпорту на 3,7 місяці (безпечним вважається рівень резервів, не менше ніж на 3 місяці).

Станом на початок березня розмір міжнародних резервів України склав $26,62 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна 13 березня виплатила Міжнародному валютному фонду черговий платіж у розмірі $409,6 млн за програмою розширеного фінансування EFF.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в найближчі тижні може бути підписаний меморандум з МВФ про програму розширеного фінансування.

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