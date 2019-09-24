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24 вересня • оновлено в 14:18
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За "кнопкодавство" штрафуватимуть: що запропонували у Зеленського

1.1т Читати матеріал російською

Перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук запропонував ввести штрафи за "кнопкодавство".

За неперсональне голосування парламентаря можуть покарати на 85 тисяч гривень, передають "Українськi новини".

Зокрема, законопроєкт №2148 передбачає штрафи на 3-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів (51-85 тисяч гривень).

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Згідно з документом, апарату парламенту необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування.

Повідомляти про факти неперсонального голосування потрібно голові Ради. Після цього він має доручити комісії вилучити карту такого депутата і провести голосування повторно.

Далі спікер дасть розпорядження апарату підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом направлять у Державне бюро розслідувань.

Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук запропонував ввести штраф за "кнопкодавство"

Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук запропонував ввести штраф за "кнопкодавство"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Руслан Стефанчук
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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