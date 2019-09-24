За "кнопкодавство" штрафуватимуть: що запропонували у Зеленського

Перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук запропонував ввести штрафи за "кнопкодавство".

За неперсональне голосування парламентаря можуть покарати на 85 тисяч гривень, передають "Українськi новини".

Зокрема, законопроєкт №2148 передбачає штрафи на 3-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів (51-85 тисяч гривень).

Згідно з документом, апарату парламенту необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування.

Повідомляти про факти неперсонального голосування потрібно голові Ради. Після цього він має доручити комісії вилучити карту такого депутата і провести голосування повторно.

Далі спікер дасть розпорядження апарату підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом направлять у Державне бюро розслідувань.

Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук запропонував ввести штраф за "кнопкодавство"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроєкт про імпічмент 10 вересня.

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

Другим став мажоритарник, який був обраний в окрузі №156 від "Слуги народу", Сергій Литвиненко. Він проголосував за свого колегу Олександра Скічка.

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