За холодні батареї – не платити: українцям пояснили, як домогтися компенсації

В Україні температура повітря в квартирі під час опалювального сезону повинна бути не нижче 18 ° С. Якщо ця норма не дотримується, то споживачі комунальних послуг мають право платити за неї не повністю.

Зокрема, якщо через три доби після початку опалювального сезону батареї все ще холодні, а на вулиці середня температура нижче +8 ° С, то знижка на опалення у квитанції за місяць складе 3,3%, повідомляють "Вести".

Якщо ж температура в приміщенні нижче + 12 ° С, то за опалення у цьому місяці можна взагалі не платити.

Якщо температура повітря в квартирі нижче норми – необхідно звернутися в обслуговуючу компанію (районну службу ЖКГ або ОСББ).

Там потрібно вимагати зареєструвати звернення та повідомити його вхідний номер. Після реєстрації скарги за вказаною адресою протягом доби повинна виїхати комісія. Вона проведе перевірку теплового лічильника на будинок.

Тепловики складуть акт-претензію і вкажуть у ньому види порушень та терміни, протягом яких у квартирі була недостатня температура.

Якщо його показники збігаються з тими, які повинні бути за цим графіком, то комісія складе акт перевірки і протягом трьох діб проведе енергоаудит всього будинку, щоб з'ясувати причини низької температури.

Якщо ж температура в опалювальну систему будинку подавалася нижче, ніж належить, цей факт буде зафіксований. У наступному місяці прийде платіжка з урахуванням компенсації.

Температура повітря у квартирі під час опалювального сезону повинна бути не нижче 18 ° С

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявляла, що опалювальний сезон в усіх містах України повинен початися вчасно.

Станом на вівторок, 3 грудня, на 100% до опалення підключили 20 областей. Водночас проблеми з подачею тепла є у чотирьох областях і Києві.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!