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3 січня • оновлено в 16:51
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За дорученням Зеленського: в Україні продовжили війну з нелегальними АЗС

1.4т
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Податкова міліція Державної фіскальної служби ліквідувала 264 нелегальні АЗС в Україні.

"На виконання доручень президента та прем'єр-міністра щодо проведення заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним податковою міліцією проводиться комплекс заходів із відпрацювання місць незаконної торгівлі", – повідомляє пресслужба ДФС.

Водночас із цим із незаконного обігу було вилучено понад 3,5 тис. тонн палива на загальну суму понад 63 млн гривень.

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Також було конфісковано обладнання незаконних АЗС загальною вартістю понад 57 млн гривень.

У ДФС зазначили, що зараз проводяться заходи із демонтажу обладнання, що використовувалося у незаконній діяльності.

Податкова міліція ліквідувала 264 нелегальних АЗС на доручення Зеленського

Податкова міліція ліквідувала 264 нелегальних АЗС на доручення Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
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семенов Александр
семенов Александр
Нелегальнве, это те которые актывисты с вэтэранамы не крышуют .
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
семенов Александр, Точно. 95-й квартал продолжается. Неужели в эту чушь кто-то верит, как в то, что Майдан организовали и провели патриёты.
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