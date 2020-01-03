За дорученням Зеленського: в Україні продовжили війну з нелегальними АЗС

Податкова міліція Державної фіскальної служби ліквідувала 264 нелегальні АЗС в Україні.

"На виконання доручень президента та прем'єр-міністра щодо проведення заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним податковою міліцією проводиться комплекс заходів із відпрацювання місць незаконної торгівлі", – повідомляє пресслужба ДФС.

Водночас із цим із незаконного обігу було вилучено понад 3,5 тис. тонн палива на загальну суму понад 63 млн гривень.

Також було конфісковано обладнання незаконних АЗС загальною вартістю понад 57 млн гривень.

У ДФС зазначили, що зараз проводяться заходи із демонтажу обладнання, що використовувалося у незаконній діяльності.

Податкова міліція ліквідувала 264 нелегальних АЗС на доручення Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський зустрівся із власниками автозаправних станцій і закликав їх знизити ціни на бензин і дизельне паливо через різке зміцнення курсу гривні. У підсумку за лічені дні ціни істотно впали.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що всі автозаправні станції в Україні працюватимуть за ліцензіями або будуть закриті.

СБУ у межах понад 20 кримінальних проваджень припинила діяльність майже 300 нелегальних автомобільних заправних комплексів у всіх регіонах України.

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