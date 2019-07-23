"За день до смерті": поліція розповіла про важливий момент у справі Шеремета

Журналіст Павло Шеремет у 2016 році планував організувати в Україні благодійний фонд.

"Шеремет мав намір зареєструвати Фонд сприяння дотриманню прав людини в Україні та ЗМІ", – заявив глава Національної поліції Сергій Князєв, виступаючи зі звітом щодо розслідування вбивства в Офісі президента, передає theБабель.

За його словами, фінансові документи журналіст планував підписати 21 липня 2016 року, але за день до цього загинув.

Водночас у листопаді 2015 року у Вільнюсі був створений благодійний фонд "Солідарні медіа", директором якого був Шеремет.

Князєв також додав, що українські правоохоронці надіслали клопотання про надання міжнародної правової допомоги до 15 країн.

"Тривають процесуальні дії щодо встановлення мети в'їзду, супроводження, зустрічей, фінансових активів, діяльності, можливих конфліктів Павла Шеремета за кордоном", – наголосив глава Національної поліції.

Зокрема, компетентні органи дев'яти країн – Бельгії, Швеції, Білорусі, Нідерландів, Молдови, Латвії, Литви, Киргизії і Туреччини – вже передали матеріали виконаних клопотань.

Журналіст Павло Шеремет у 2016 році планував організувати в Україні благодійний фонд

Нагадаємо, що в Києві 20 липня, у третю річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, пройшла акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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