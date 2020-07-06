За час карантину у США роботу втратили 40 мільйонів громадян

Пандемія коронавірусу та зумовлена нею економічна криза вдарила по всіх державах, включно з тими, що мають найбільш розвинуті економіки. Так, у США за час карантину роботу втратили близько 40 мільйонів громадян.

Про це йшлося у сюжеті програми "Сьогодні" на каналі "Україна".

Згідно офіційних даних, які наводять автори сюжету, рівень безробіття у США за час карантину збільшився до 15%. Це рекордний показник.

Як розповідають автори сюжету, чимало американців та емігрантів втратили роботу через те, що компанії просто збанкрутували. При цьому розраховувати на грошову допомогу по безробіттю можуть тільки ті, хто працював легально.

Наразі, повідомляється у сюжеті, зростання рівня безробіття вдалося зупинити. Однак значна частина людей, що живуть у США, досі залишаються без роботи: працевлаштуватися сьогодні в Америці практично неможливо.

"Схоже, що ми стабілізувались, і рівень безробіття не зростає. Та погані новини у тім, що 15 відсотків - це високий рівень безробіття для Америки. У нас не було такого з часів Великої Депресії 30-х років", - розповів економіст Пол Майкл Ромер.

Критична ситуація через карантинні обмеження склалася і на ринку праці в Україні. За даними, озвученими у сюжеті, щодня на облік у Державну службу зайнятості стають понад 3 тисячі громадян України, які втратили роботу. При цьому, на відміну від більшості європейських країн чи США, наша держава жодним чином не підтримує роботодавців, які намагаються зберегти робочі місця, часто несучи через це збитки.