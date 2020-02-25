Українцям обіцяють видавати по 50 тис. грн депозиту на новонароджених: хто і як може отримати

У "Слузі народу" збираються кожному новонародженому відкривати депозит від держави на 50 тисяч гривень. Причому взяти ці гроші доросла дитина зможе тільки в 18 років.

Проєкт документу вже пройшов Комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту, де його запропонували прийняти за основу. Якщо його схвалять усі комітети, то закон може набути чинності тільки з наступного року.

Детальніше про нововведення читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хочуть, як на Сході

Зараз проєкт Закону №2801 про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям із дітьми" перебуває на розгляді в Комітетах Ради. 19 лютого Комітет із питань молоді та спорту на своєму засіданні схвалив проєкт, і вніс свої рекомендації.

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Автор законопроєкту, депутат "СН" Сергій Гривко, пише, що подібні програми успішно діють у країнах Близького Сходу і в деяких країнах Європи. Якщо законопроєкт ухвалять, він набуде чинності 1 січня 2021 року.

Що пропонують

Законопроєкт пропонує відкривати депозитні рахунки на ім'я новонароджених громадян України в державному банку, який оберуть батьки або законні опікуни дитини (для дітей-сиріт – служби з прав дітей).

На ці рахунки держава буде перераховувати по 50 тисяч гривень (одноразову державну допомогу), а також відсотки за депозитом.

Підставою для призначення допомоги на майбутнє є свідоцтво про народження і звернення батьків або законних представників дитини в місцевий орган соцзахисту.

Допомога нараховується на депозит на підставі договору, укладеного між банком і органом соцзахисту.

Право на отримання допомоги на майбутнє має кожна дитина – громадянин України.

Скористатися грошима і відсотками на них можна буде при досягненні 18 років.

Достроково зняти гроші можна в таких випадках:

– при потребі на лікування, якщо батьки або представники дитини не можуть його оплатити (за наявності медичного висновку),

– для придбання дитині нового житла в разі його втрати через стихійне лихо або форс-мажорні обставини;

– для здобуття вищої освіти, на підставі укладеного договору про навчання, якщо сума банківського вкладу покриває не менше половини вартості навчання,

– в разі прийняття батьками або законними представниками дитини рішення вкласти від його імені кошти разом із нарахованими відсотками в інвестиційний фонд або накопичувальну програму страхування життя.

Рішення про дострокове отримання грошей ухвалює орган соцзахисту.

"Хотів дати всім, це було б справедливо"

Судячи з проєкту, мова йде про всіх дітей неповнолітнього віку. За даними сайту Держслужби статистики, тих, кому в 2021 році буде до 18 років, – близько 7,9 млн осіб.

Інтернет-видання Полтавщина

Однак, депутати вирішили, що давати по 50 тисяч слід тільки новонародженим.

"Спочатку ідея була, щоб державну допомогу отримали всі діти до 18 років. І це було б справедливо. Зараз ідуть консультації й обробка депутатів. Якщо законопроєкт ухвалять, найімовірніше, він буде стосуватися тільки новонароджених", – говорить OBOZREVATEL автор проєкту, нардеп від партії "Слуга народу" Сергій Гривко.

У 2019 році в Україні народилося 308,8 тисяч дітей. І щоб забезпечити депозитами по 50 тисяч грн таку кількість малюків у 2021 році, потрібно приблизно 15,5 млрд грн. І таку суму вже в цьому році потрібно закласти в бюджет України – 2021. Звідки взяти ці гроші, автор проєкту поки не знає.

"Я поки запропонував саму ідею. Проєкт сируватий, згоден. Трохи поспішав. Але є ж час, щоб знайти гроші. І ми, наша фракція, пропонуємо закони, спрямовані на збільшення дохідної частини бюджету. Я подаю проєкти, які підвищують надходження в казну. Крім того, банки будуть дофінансувати – по 6 млрд грн. Напевно, можна щось із цих грошей взяти", – говорить Гривко.

За його словами, у законопроєкту є шанси, що його підтримають у залі. "Його запропонували за основу в Комітеті молоді. Там внесли правки. Але попереду ще засідання профільного комітету – гуманітарної політики. Шанси, що його підтримають і там, досить високі", – говорить Гривко.

Гроші можуть отримати тільки новонароджені kolobok ua

Через 18 років квартиру не купиш

OBOZREVATEL підрахував, на яку ж суму можуть розраховувати діти на своє повноліття. Для розрахунків ми взяли середню ставку за кредитами НБУ на зараз – 12,3% річних. І отримали суму за 18 повних років у 8 разів вищу початкової – 403 тисячі 464 гривні і 72 копійки.

"Ви рахували з урахуванням нинішньої середньої банківської ставки. Але реальна ставка 5%. Це з урахуванням інфляції в 5%, крім того, ставка банків уже в доступному для огляду майбутньому буде знижуватися, як і облікова ставка. І при реальній ставці в 5% наші 50 тисяч перетворяться через 18 років у 120 тисяч 330 грн. тобто реально сума виросте в 2,4 рази", – говорить OBOZREVATEL економічний і фінансовий експерт Андрій Блінов.

За його словами, в реальних цінах 2038 року на ці гроші навряд чи можна буде відкрити бізнес, купити квартиру або оплатити якісну освіту.

"На мій погляд, це спірна ініціатива – законопроєкт більш емоційний, ніж прагматичний. Таке собі можуть дозволити тільки нафтові держави, як засіб, що стримує кількість споживання. Правильніше було б знижувати ставки за відсоткамии на кредити або допомагати з навчанням. Я не думаю, що проєкт пройде зал", – вважає Блінов.

Через 18 років на ці гроші нічого толком не купиш Фіртка

"Це популізм. Допоможіть краще бабусям"

"Проєкт популістський", а допомогу краще надавати пенсіонерам, яким складніше заробити, ніж 18-річним. Так вважає колишній віцепрем'єр і міністр соціальної політики Павло Розенко.

"Це примітивний популізм. Підтримка 18-річних – це добре, коли налагоджена допомога іншим нужденним. Допомагати дітям від народження до повноліття – державний пріоритет України. Але фінансової допомоги більше потребують сім'ї з дітьми від народження, і 3-6 років", – наголосив Розенко.

Він вважає, що суми, які хочуть закласти на депозити новонародженим, краще направити на допомогу тим, хто не в змозі сам себе забезпечувати.

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"У нас є люди з інвалідністю, зокрема і діти, літні громадяни, які виходять на пенсію. Єдиноразова допомога була б доречнішою їм. В 18 років можуть заробити, а пенсіонери або люди з інвалідністю – ні. А для підтримки молоді можна дати можливість отримати дешеві кредити на створення власного бізнесу, на іпотеку", – вважає Розенко.

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